France Depardieu renvoyé en procès pour viols devant la cour criminelle

ATS

2.9.2025 - 12:54

Une juge d'instruction a ordonné le renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris de Gérard Depardieu pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould. (archives)
Une juge d'instruction a ordonné le renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris de Gérard Depardieu pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould. (archives)
ATS

Une juge d'instruction a ordonné le renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris de Gérard Depardieu, 76 ans, pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould, a appris l'AFP mardi de sources proches du dossier.

Keystone-SDA

02.09.2025, 12:54

«C'est énorme. Je suis soulagée», a salué sur Instagram la comédienne, qui avait porté plainte en 2018, quelques jours après les faits qu'elle dénonce.

Le monstre sacré du cinéma français, qui évoque une relation consentie avec la comédienne, a déjà été condamné mi-mai à 18 mois de prison avec sursis pour l'agression sexuelle de deux femmes sur le tournage des «Volets verts» en 2021, condamnation dont il a fait appel.

