  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Agriculture Un foyer de dermatose bovine identifié dans le Jura en France

ATS

12.10.2025 - 18:26

Un premier cas de dermatose nodulaire contagieuse bovine a été confirmé samedi dans le Jura, jusque-là épargné par la maladie. En réponse, une nouvelle zone réglementée a été mise en place, a annoncé dimanche le ministère de l’Agriculture.

Après son apparition pour la première fois en Europe de l'Ouest en juin, en Sardaigne, puis sa diffusion dans le nord des Alpes, un foyer de cette maladie non transmissible aux humains a été détecté dans le Rhône mi-septembre puis un autre en Espagne début octobre, entraînant la création d'une nouvelle zone de surveillance dans le sud-ouest de la France.
Après son apparition pour la première fois en Europe de l'Ouest en juin, en Sardaigne, puis sa diffusion dans le nord des Alpes, un foyer de cette maladie non transmissible aux humains a été détecté dans le Rhône mi-septembre puis un autre en Espagne début octobre, entraînant la création d'une nouvelle zone de surveillance dans le sud-ouest de la France.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.10.2025, 18:26

La détection de ce foyer dans un élevage de 93 bovins, «en dehors de la zone réglementée définie jusqu'alors, conduit à délimiter une nouvelle zone réglementée où une campagne de vaccination obligatoire et prise en charge par l'État, sera mise en oeuvre», a expliqué le ministère dans un communiqué.

La nouvelle zone réglementée est définie dans un rayon de 50 km autour de ce foyer situé sur la commune d'Écleux (nord-ouest du Jura), «couvrant une partie des départements du Jura, du Doubs, de Côte-d'Or, de la Haute-Saône et de la Saône-et-Loire», a indiqué le ministère.

Biosécurité

«Ce foyer, situé dans une zone jusqu'alors indemne, illustre de nouveau l'importance de maintenir une vigilance accrue de l'état de santé des bovins, de mettre en oeuvre des mesures de biosécurité et de veiller au respect des règles relatives aux mouvements d'animaux, dans un contexte où la situation sanitaire (...) est encore évolutive», selon le communiqué.

«La flambée épizootique dans les deux premières zones réglementées a pu être enrayée grâce à la stratégie adoptée et déployée. Il convient absolument qu'elle soit poursuivie et que tous les acteurs continuent d'être pleinement investis pour l'éradiquer complétement», ajoute le ministère.

Après son apparition pour la première fois en Europe de l'Ouest en juin, en Sardaigne, puis sa diffusion dans le nord des Alpes, un foyer de cette maladie non transmissible aux humains a été détecté dans le Rhône mi-septembre puis un autre en Espagne début octobre, entraînant la création d'une nouvelle zone de surveillance dans le sud-ouest de la France.

Outre la vaccination et la limitation des déplacements, plus de 1700 animaux ont été abattus en France, en vertu d'une stratégie d'abattage total des foyers contaminés très contestée par les syndicats agricoles Coordination rurale et Confédération paysanne.

Les éleveurs attendent aussi de l'État des réponses sur l'indemnisation des pertes de production et non seulement des bêtes abattues. La FNSEA demande pour sa part une défiscalisation de ces indemnisations.

Les plus lus

Un e-mail à Epstein ressort des tiroirs et met Andrew sous pression
Sa fille adoptive l'aurait torturée pendant des heures dans la cave
Un bébé mort et toute une fratrie dans un état de «délaissement extrême»
Le «vortex polaire» est trop faible: l'hiver pourrait être glacial
Manif à Berne: 18 policiers blessés, des millions de dégâts matériels
Beaucoup de larmes et un malaise : cérémonie épique à Shanghai