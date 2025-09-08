  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Il reste ici avec nous» Dernier adieu à Giorgio Armani dans l'intimité

ATS

8.9.2025 - 17:19

Les funérailles privées du couturier italien Giorgio Armani, décédé jeudi à 91 ans, se sont tenues lundi dans l'église San Martino de Rivalta, à une centaine de kilomètres au sud de Milan, où reposent les parents et le frère du styliste.

Un corbillard transporte le cercueil du défunt créateur de mode italien Giorgio Armani lors des funérailles privées lundi à l'église San Martino dans le petit village de Rivalta, près de Plaisance, en Italie.
Un corbillard transporte le cercueil du défunt créateur de mode italien Giorgio Armani lors des funérailles privées lundi à l'église San Martino dans le petit village de Rivalta, près de Plaisance, en Italie.
ATS

Keystone-SDA

08.09.2025, 17:19

08.09.2025, 17:34

Quelques badauds étaient venus assister au passage du corbillard derrière des barrières de sécurité, certains avec des roses blanches, à l'instar de celles posées sur le cercueil du créateur de mode mondialement célèbre, et à la tête d'un empire du luxe de plusieurs milliards d'euros.

«Je trouve très émouvant que sa vie, qui était si importante pour tout le monde, s'achève ici, là où tout a commencé, dans le village qu'il aimait tant. J'aime me souvenir de lui ainsi, qu'il reste ici avec nous», a témoigné auprès de l'AFP une résidente de 55 ans, Romina Bozza.

L'accès à la cérémonie était réservé à des invités triés sur le volet – famille et plus proches amis, parmi lesquels son neveu Andrea Camerana ou encore Pantaleo Dell'Orco, bras droit et compagnon du styliste -, conformément au souhait de Giorgio Armani qui souhaitait des funérailles strictement privées.

Elles se sont déroulées dans la petite église du XIVe siècle de San Martino, nichée dans le village médiéval de Rivalta, dans la région du val Trebbia où le styliste a passé une partie de son enfance.

La zone était bouclée pour des raisons de sécurité et pour garantir la confidentialité des funérailles.

Giorgio Armani se rendait régulièrement dans cette petite commune située à quelques kilomètres de Piacenza, ville où le créateur de mode est né en 1934.

Journée de deuil à Milan et Piacenza

Giorgio Armani avait notamment ses habitudes au restaurant «L'Antica Locanda del Falco» de Rivalta. Sa propriétaire, Sabrina, a rendu hommage dans un post Instagram à un «extraordinaire créateur de beauté».

C'est dans ce restaurant que l'avait rencontré à plusieurs reprises Franca Benedetti, autre habitante de 73 ans, qui a évoqué auprès de l'AFP «le grand homme de Piacenza dans le monde» et «une source de fierté».

Le cimetière de Rivalta abrite déjà la sépulture des parents, Maria et Ugo, ainsi que du frère Sergio de Giorgio Armani, selon l'Association des châteaux du Duché de Parme, Plaisance et Pontremoli dans son communiqué.

C'est à leurs côtés, dans la chapelle familiale, que reposera le styliste, selon plusieurs médias italiens. Il devrait être incinéré et ses cendres inhumées mercredi, selon le Corriere della Sera.

Le groupe Giorgio Armani avait fermé lundi ses magasins à partir de 15h en signe de deuil.

Le maire de Milan, Giuseppe Sala, avait également décrété une journée de deuil dans la capitale économique italienne lundi, tout comme la maire de Piacenza, Katia Tarasconi.

Samedi et dimanche, environ 15'000 personnes avaient rendu un dernier hommage au couturier dans la chapelle ardente ouverte au public dans l'Armani Teatro à Milan, a indiqué un porte-parole du groupe Giorgio Armani à l'AFP.

Parmi elles figuraient des personnalités comme l'ancien Premier ministre Matteo Renzi, le compositeur Ludovico Einaudi, le président du Napoli FC Aurelio De Laurentiis ou encore les joueurs de tennis Fabio Fognini et Flavia Pennetta.

Les plus lus

Trump devra payer 83 millions de dollars pour diffamation
Le chauffard qui a foncé dans la foule a été libéré
Scandale dans le ski suisse : un coach juniors dans de sales draps
Le prince Harry se recueille sur la tombe de sa grand-mère
Bayrou entame son ultime «épreuve de vérité» devant l'Assemblée