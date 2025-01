Des absences répétées qui suscitent de folles spéculations

Michelle Obama n'assistera pas à l'investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain. Elle n'était pas non plus présente aux funérailles de Jimmy Carter. Les raisons de ses absences répétées donnent lieu à bon nombre de questions.

L'ancienne première dame Michelle Obama ne viendra pas à l’investiture de Donald Trump. IMAGO/UPI Photo

Sven Ziegler / Trad. Sven Ziegler

Barack Obama, Donald Trump, Hillary Clinton et Joe Biden : les grands noms de la politique américaine se sont retrouvés la semaine dernière dans la cathédrale nationale de Washington pour faire leurs adieux à l'ancien président Jimmy Carter.

Mais les horloges politiques tournent vite : dans quelques jours déjà, un autre événement majeur sera sous le feu des projecteurs. En effet, avec l'investiture de Donald Trump en tant que 47e président des Etats-Unis, un nouveau chapitre de l'histoire américaine se profile. L’occasion pour l’ensemble de l'élite politique du pays de l’Oncle Sam de se réunir à nouveau.

Cependant, il y aura une absente à Washington lundi prochain : Michelle Obama. L'épouse de l'ancien président Barack Obama n’était déjà pas présente aux funérailles de Jimmy Carter. Cette absence remarquée a donné lieu à de folles spéculations. Son bureau a déclaré qu'elle envoyait ses «pensées et prières» à la famille Carter, mais n'a pas donné de raison spécifique à son absence. «CNN» rapporte qu'elle a été empêchée en raison de vacances prolongées à Hawaï.

«Où est Michelle Obama ?»

Dans la nuit de mardi à mercredi, le bureau d'Obama a annoncé que Michelle Obama serait également absente lors de la prestation de serment de Trump. «L'ancien président Barack Obama a confirmé sa participation aux cérémonies. L'ancienne première dame Michelle Obama ne participera pas à la prochaine investiture», a-t-on appris dans un communiqué divulgué par le «New York Times. »

Ces décisions ont donné lieu à une multitude de questions. Les observateurs politiques américains supposent que son absence à l'investiture est l'expression de son mécontentement envers Trump et sa politique. Dans son autobiographie «Becoming», Michelle Obama a exprimé de vives critiques à l'encontre de Trump, notamment en raison de sa campagne «Birther», qui remettait en question la légitimité de la présidence de son mari. Dans sa biographie, Obama a écrit qu'elle ne lui «pardonnerait jamais» pour cela.

Il n'est toutefois pas clair si son mécontentement vis-à-vis de Trump et de son élection a réellement été déterminant dans sa décision. Selon le portail «Glamour», il est également possible que des raisons personnelles ou familiales soient à l'origine de son absence.

Une chose est sûre : l'absence de Michelle Obama préoccupe la population américaine. Dans les heures qui ont suivi l'enterrement de Jimmy Carter, ce n'est pas le président américain décédé qui a été le terme le plus recherché sur Google, comme le rapporte le «First Post». Le moteur de recherche américain a plutôt été confronté à une autre question, posée plus de 100 000 fois : «Où est Michelle Obama ?»