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Locarno Des adolescents arrêtés après l'agression d'un touriste

ATS

22.5.2026 - 17:08

Quatre jeunes résidant dans le canton de Vaud, dont un Suisse de 18 ans et trois mineurs, ont été arrêtés après l’agression d’un touriste dans la région de Locarno (TI). Ils sont soupçonnés d’avoir violemment frappé leur victime avant de lui dérober son téléphone portable.

L’agression s’est produite dans la nuit du 15 au 16 mai dans la région de Locarno (photo d'illustration, archives).
L’agression s’est produite dans la nuit du 15 au 16 mai dans la région de Locarno (photo d'illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

22.05.2026, 17:08

Les personnes interpellées sont un citoyen suisse de 18 ans et trois mineurs, ont indiqué vendredi le ministère public, le Service de protection de la jeunesse et la police cantonale. Tous les quatre résident dans le canton de Vaud. Ils sont soupçonnés d’avoir frappé leur victime à plusieurs reprises et de lui avoir dérobé son téléphone portable afin de l’empêcher d’alerter la police.

L’agression s’est produite dans la nuit du 15 au 16 mai dans la région de Locarno. Une enquête ouverte par la police cantonale et la police municipale de Locarno a permis d’identifier puis d’interpeller les suspects.

A l’issue des interrogatoires, une détention provisoire a été ordonnée. Une mesure de privation de liberté a été prononcée à l’encontre du jeune homme de 18 ans. Elle a été confirmée par le Tribunal des mesures de contrainte, précise le communiqué.

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