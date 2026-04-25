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Une belle histoire La conductrice du bus scolaire s'évanouit, les enfants évitent le pire !

Oliver Kohlmaier

25.4.2026

Alors qu'elle roulait à pleine vitesse, la conductrice d'un bus scolaire a été victime d'une crise d'asthme et a perdu connaissance. Mais des élèves courageux sont intervenus à la vitesse de l'éclair et ont évité le pire.

Ces élèves ont arrêté le bus scolaire lorsque leur conductrice a été victime d'une crise d'asthme.
Ces élèves ont arrêté le bus scolaire lorsque leur conductrice a été victime d'une crise d'asthme.
WLOX via AP

Rédaction blue News

25.04.2026, 19:22

25.04.2026, 22:06

Des écoliers de l'État américain du Mississippi ont réagi en quelques secondes et ont peut-être évité un accident dévastateur. Sur une autoroute à quatre voies, ils ont arrêté leur bus scolaire lorsque la conductrice, Leah Taylor, a été victime d'une crise d'asthme. C'est ce que rapporte l'agence de presse AP.

Selon cette dernière, la femme de 46 ans avait pris ses médicaments, mais il était déjà trop tard. Elle a perdu connaissance alors qu'elle roulait à toute vitesse. Jackson Casnave, un élève de sixième âgé de 12 ans, était assis juste derrière le conducteur et a immédiatement remarqué que le bus dérapait. L'élève s'est levé d'un bond, a pris le volant et a demandé aux autres d'appeler à l'aide. «Je n'ai pas eu le temps de me remettre de mes émotions», a déclaré Casnave. «Je voulais juste m'assurer que personne ne serait blessé».

«J'avais peur, mais je devais aider»

Un autre élève de sixième année, Darrius Clark, 12 ans, a appuyé sur le frein et, ensemble, ils ont réussi à diriger le bus vers le terre-plein central et à le mettre en mode parking.

La sœur de Clark, Kayleigh, 13 ans, a couru de l'arrière du bus vers l'avant et a appelé les secours. Elle a raconté plus tard qu'elle pouvait à peine entendre la standardiste tant les élèves criaient. «J'avais peur, mais je devais aider», a déclaré Kayleigh Clark, une élève de quatrième.

Sa camarade de classe Destiny Cornelius, âgée de 15 ans, s'est également précipitée et a remarqué que Leah Taylor tenait un inhalateur à la main. Cornelius a administré le médicament pendant que McKenzy Finch, une élève de 6e année âgée de 13 ans, soutenait la tête de la conductrice du bus.

Les élèves autorisés à aller au restaurant

Finch a également pris en main le téléphone portable de Taylor qui sonnait et a informé l'équipe de transport du district scolaire de l'incident. «Je suis très reconnaissante envers mes élèves», a déclaré Taylor, qui a depuis complètement récupéré. «Ce sont eux qui m'ont sauvé la vie, ainsi que celle de tous les autres passagers de ce bus».

Les élèves ont finalement été honorés lors d'une manifestation et pourront se réjouir d'aller ensemble au restaurant la semaine prochaine, en choisissant eux-mêmes l'établissement.

«Ce qu'ils ont fait a demandé du courage», a déclaré la directrice de l'école, le Dr Melissa Saucier. «Ils n'ont pas attendu que quelqu'un intervienne, mais ont pris eux-mêmes l'initiative, et cela en dit long sur leur caractère».

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