A 4000 mètres d'altitude Des alpinistes allemands sont bloqués au Breithorn

Valérie Passello

22.8.2025

Deux alpinistes allemands sont bloqués au Breithorn, à la frontière entre le Valais et l'Italie. Une nouvelle tentative de sauvetage est prévue vendredi.

La cause de l'incident au Breithorn est pour l'instant inconnue.
La cause de l'incident au Breithorn est pour l'instant inconnue.
Kantonspolizei Wallis

Gianluca Reucher

22.08.2025, 07:53

Selon le service de secours en montagne, les deux hommes originaires d'Allemagne sont bloqués à environ 4000 mètres d'altitude. Toutes les tentatives pour leur venir en aide n'ont pas abouti jeudi.

Selon les informations des secours en montagne italiens, les deux alpinistes ne peuvent plus avancer à proximité du sommet. Une nouvelle tentative pour les sauver est prévue vendredi.

Selon un porte-parole des secours en montagne italiens, la seule possibilité est de les récupérer par hélicoptère et de les évacuer.

Le Breithorn est une crête montagneuse située dans les Alpes valaisannes, dans la zone frontalière entre la Suisse et l'Italie. Son point culminant est le sommet ouest, à 4160 mètres.

