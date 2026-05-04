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Ukraine Des attaques russes font neuf morts dans deux villes

ATS

4.5.2026 - 18:37

Une frappe de missile russe a tué sept civils dans la ville de Merefa, dans l'est de l'Ukraine, et une attaque de drone a tué un couple dans une localité du sud, ont annoncé lundi les autorités ukrainiennes.

Une frappe de missile russe a tué lundi sept civils dans la ville de Merefa, dans l'est de l'Ukraine.
Une frappe de missile russe a tué lundi sept civils dans la ville de Merefa, dans l'est de l'Ukraine.
ATS

Keystone-SDA

04.05.2026, 18:37

04.05.2026, 18:50

Merefa, située près de Kharkiv, deuxième ville du pays, a subi une frappe vers 09h35 locales, a indiqué le parquet régional.

Un journaliste de l'AFP a vu des corps étendus dans la rue, recouverts de couvertures et de draps blancs ainsi que des magasins et maisons éventrés et des voitures endommagées.

Une femme, dont un proche a été tué dans une voiture, caressait son corps à travers la vitre du véhicule, tête baissée.

Igor Kolodyajny, 41 ans, a perdu sa femme dans l'attaque.

Il a dit à l'AFP être sorti de chez lui 10 minutes avant son épouse. Lorsqu'il a entendu l'explosion, il a «rapidement sauté dans sa voiture» et roulé vers elle en tentant en vain de la joindre par téléphone.

«Je m'approche et je vois que je n'ai plus de femme», a-t-il confié à l'AFP la voix tremblante.

Plus de 30 blessés

L'attaque sur Merefa a tué quatre hommes âgés de 50 à 68 ans et trois femmes, âgées de 74, 41 et 52 ans, selon le dernier bilan fourni par le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegoubov.

Plus de 30 personnes ont été blessées dont un garçon de deux ans, selon des sources officielles concordantes.

Selon des informations préliminaires, l'attaque a été menée à l'aide d'un missile balistique de type Iskander, a précisé le parquet régional.

Il y a eu «une explosion très violente, qui a arraché des fenêtres», a témoigné auprès de l'AFP Oleksandr Bolotny, un retraité de 72 ans.

Merefa compte une vingtaine de milliers d'habitants et se trouve à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Kharkiv.

Plus tard dans la journée, une attaque de drone russe a tué un couple, une femme de 62 ans et un homme de 51 ans, dans la ville de Vilniansk (région de Zaporijjia, sud), a indiqué le gouverneur régional.

La frappe a touché un marché et une église. Quatre personnes ont été blessées, dont le fils du couple tué, selon la même source.

L'Ukraine se bat depuis plus de quatre ans contre l'invasion russe à grande échelle et la région de Kharkiv, frontalière de la Russie, est très régulièrement visée par des attaques russes.

Une partie importante de ce territoire avait été occupée par l'armée russe au début de la guerre en 2022, puis largement reprise par les forces ukrainiennes.

La région de Zaporijjia est également partiellement occupée par la Russie.

L'invasion russe de l'Ukraine, conflit le plus sanglant en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale, a fait des centaines de milliers de morts des deux côtés.

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