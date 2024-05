Des aurores boréales observées dans le ciel suisse

Des aurores boréales étaient visibles en Valais, à hauteur de Ravoire dans la commune de Martigny, vendredi en fin de soirée. Le phénomène s'est produit en raison d'une forte tempête géomagnétique, indique MeteoSuisse sur X.

Le ciel s'est coloré au-dessus de Ravoire en Valais. ATS

ATS

L'observatoire Hubelmatt de Lucerne a recommandé plus tôt samedi de se rendre dans un droit sombre pour observer les aurores boréales qui devraient être visibles dans le ciel suisse jusqu'à l'aube. L'observatoire recommande un point élevé avec une vue dégagée vers le nord.

l'aurore boréale depuis la Suisse romande!

(Ganon G5X, 3200 ISO, 2 secondes pose) pic.twitter.com/z8olt4NZTz — Albert le Ver (@AlbLeVert) May 10, 2024

Les aurores polaires attendues s'expliquent par le fait que le Soleil connaît actuellement un nombre particulièrement élevé d'éruptions. Elles se forment lorsque ces éruptions solaires, composées de particules chargées, principalement des électrons et des protons, pénètrent dans l'atmosphère terrestre. Ils entrent en collision avec les gaz de l'atmosphère, principalement l'oxygène et l'azote, ce qui libère de l'énergie et de la lumière.

Une photo fournie par l'Université normale de Beijing montrant une éruption solaire avec une éjection de masse coronale. KEYSTONE

La couleur des aurores boréales dépend du type de particules de gaz avec lesquelles les particules chargées interagissent dans l'atmosphère ainsi que de l'altitude à laquelle ces interactions se produisent. Les aurores boréales vertes sont souvent dues à l'interaction avec l'oxygène dans les couches supérieures de l'atmosphère, tandis que les couleurs rouges ou violettes peuvent être dues à l'interaction avec l'azote.

Lorsque le vent solaire atteint l'atmosphère terrestre, les particules chargées sont dirigées vers les régions polaires par le champ magnétique de la Terre. Ce processus a pour effet de rapprocher les particules des pôles.

Pour que les aurores polaires soient visibles jusqu'en Suisse, les vents solaires doivent être très forts. Ces derniers jours déjà, de tels phénomènes lumineux ont pu être observés sous nos latitudes.

ceel, ats