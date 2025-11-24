  1. Clients Privés
Insolite Des bijoux volés découverts à la douane dans une miche de pain

ATS

24.11.2025 - 11:55

Des bijoux très probablement issus d'un cambriolage dans le canton de Zurich ont été saisis à la douane de St. Margrethen. Une partie du butin était cachée dans une miche de pain.

Des bijoux probablement issus d'un cambriolage, dont certains cachés dans un pain, ont été saisis à la douane de St. Margrethen (SG).
Des bijoux probablement issus d'un cambriolage, dont certains cachés dans un pain, ont été saisis à la douane de St. Margrethen (SG).
ATS

Keystone-SDA

24.11.2025, 11:55

24.11.2025, 11:59

Les bijoux ont été trouvés mercredi dernier lors du contrôle d'un véhicule immatriculé en France, précise lundi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Le conducteur et le passager sont tous deux des ressortissants roumains.

Les agents ont trouvé dans le compartiment moteur et dans l’habitacle du véhicule divers bijoux, des montres ainsi qu’un «Vreneli» en or: certains objets avait été dissimulés dans un pain. Selon les premières vérifications, le butin est lié à un cambriolage commis dans le canton de Zurich.

Le conducteur et son passager, ainsi que les objets présumés volés ont été remis à la police cantonale de Saint-Gall. La suite de l'enquête a été confiée à la police cantonale zurichoise.

