Des blessés dans un manège de montagnes russes

La chute d'un arbre sur un manège de montagnes russes a fait 14 blessés dont deux graves dimanche dans le parc d'attraction PortAventura World de la région espagnole de Catalogne, au nord-est du pays, ont indiqué les autorités locales.

Un porte-parole de la police catalane a précisé à l'AFP que les parties de l'arbre étaient tombées sur l'un des «wagons de la montagne russe Tomahawk» (archives). TELEMADRID

L'accident s'est produit dans la municipalité côtière de Vila-seca et a fait 14 blessés dont cinq hospitalisés: «deux dans un état critique» et «trois dans un état moins grave», ont annoncé les services d'urgences catalans dans un message sur le réseau social X, sans plus de détails sur les victimes.

«Un épisode de vents violents» a provoqué la «chute d'un arbre près de l'attraction» sur laquelle «quelques branches ont percuté les clients qui étaient montés» dedans, a expliqué la société du parc dans un communiqué.

Un porte-parole de la police catalane a précisé à l'AFP que les parties de l'arbre étaient tombées sur l'un des «wagons de la montagne russe Tomahawk», présentée comme une attraction pour enfants sur le site internet du parc.

La police régionale, les Mossos d'Esquadra, a ouvert une enquête.

ATS