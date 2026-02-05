  1. Clients Privés
Plusieurs suspects en fuite Violent braquage à Meyrin : un employé blessé

ATS

5.2.2026 - 21:36

Plusieurs hommes armés ont braqué jeudi soir une société active dans l'or à Meyrin. Un employé a été légèrement blessé.

La police genevoise s'est rendue rapidement dans la société braquée à Meyrin (GE) mais les malfrats ont pris la fuite et étaient toujours recherchés (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.02.2026, 21:36

05.02.2026, 21:44

«Nous avons été appelés peu avant 19h00», a affirmé à Keystone-ATS une porte-parole de la police genevoise, confirmant une information en ligne de la Tribune de Genève. La police est immédiatement intervenue dans cette société.

«Alerte rouge». «Une vraie patinoire» : le trafic à l'aéroport de Berlin paralysé par le verglas

«Alerte rouge»«Une vraie patinoire» : le trafic à l'aéroport de Berlin paralysé par le verglas

Les braqueurs «étaient plusieurs» et ont pris la fuite, a encore ajouté la porte-parole. Ils étaient toujours activement recherchés dans la soirée.

Le Service d’incendie et de secours (SIS) a oeuvré pour éteindre un incendie d'un véhicule. La police ne savait pas pour le moment si un butin a pu être récupéré par les malfrats. Le Ministère public s'est lui saisi de cette affaire.

