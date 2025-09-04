  1. Clients Privés
Dans une maison de vacances Des brevets d'Alfred Nobel égarés depuis 50 ans retrouvés en Suède!

ATS

4.9.2025 - 06:23

Une dizaine de brevets «de grande importance» d'Alfred Nobel, perdus depuis près d'un demi-siècle, ont été retrouvés cet été dans la résidence secondaire d'un couple en Suède. L'inventeur suédois, père de la dynamite, détenait plusieurs centaines de brevets dans divers pays, qu'il déposait au fil de ses voyages.

Hanna Stjärne, directrice générale de la Fondation Nobel, et Ulf Larsson, conservateur au Musée Nobel, reçoivent les documents de brevet d'Alfred Nobel qui ont été trouvés dans une maison de vacances à Blekinge. Thomas Rydén, de Crafoord Auctions, remet les documents.
Imago
Imago

Keystone-SDA

04.09.2025, 06:23

Ceux-ci concernaient en grande partie les méthodes de production et d'utilisation d'explosifs à base de nitroglycérine.

«Nous avons reçu un appel d'une personne travaillant dans une maison de vente aux enchères qui nous a dit qu'un couple du sud de la Suède, à Blekinge, avait trouvé des documents dans leur maison de vacances», a raconté Hanna Stjärne, à la tête de la fondation Nobel.

Après les avoir récupérés, «nous avons examiné ces documents et constaté qu'ils étaient d'une grande importance», ajoute-t-elle. «Nous voulons les conserver pour les générations futures».

Des pièces rares

Cette trouvaille donne un aperçu original de la vie du chimiste. «Quand vous feuilletez ces documents, vous ressentez ce qu'était la vie il y a 150 ans» et comment Alfred Nobel voyageait et travaillait à travers l'Europe, dit Mme Stjärne.

Des pièces rares figurent parmi ces pièces, comme ce brevet de 1865, relève Ulf Larsson, conservateur au musée Nobel. «Il date des débuts de la carrière d'inventeur d'Alfred Nobel. Il s'agit d'un brevet issu d'une phase cruciale, lorsqu'il avait inventé le détonateur et progressait vers la mise au point de la dynamite», explique-t-il.

Décernés depuis 1901, les prix Nobel distinguent les personnes qui ont oeuvré pour «le bienfait de l'humanité», conformément au voeu de leur créateur.

