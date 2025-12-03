Des centaines de Porsche subitement paralysées en Russie

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Blocage par satellite? Des centaines de Porsche subitement paralysées en Russie

Oliver Kohlmaier

3.12.2025

En Russie, des centaines de Porsche ne démarrent soudainement plus. Alors que la cause exacte est encore en cours d'investigation, le plus grand concessionnaire automobile russe suppose que les véhicules pourraient avoir été volontairement bloqués.

Des centaines de véhicules Porsche en Russie ont été soudainement rendus inaptes à la conduite suite à un dysfonctionnement.
Des centaines de véhicules Porsche en Russie ont été soudainement rendus inaptes à la conduite suite à un dysfonctionnement.
IMAGO/ZUMA Press Wire (Symbolbild)

Rédaction blue News

03.12.2025, 19:42

03.12.2025, 21:43

Des centaines de véhicules Porsche dans toute la Russie se sont soudainement retrouvés dans l'incapacité de rouler. Selon les propriétaires et les concessionnaires, les voitures ne démarrent plus en raison d'une panne de leur système de sécurité par satellite installé en usine. C'est ce que rapportent autonews.ru, le «Moskow Times» et de nombreux autres médias russes.

Selon ces informations, les premiers conducteurs de Moscou, Krasnodar et d'autres villes ont signalé dès la semaine dernière des pannes de moteur soudaines et des blocages de l'alimentation en carburant, rendant leurs véhicules inaptes à la conduite.

Le plus grand groupe de concessionnaires automobiles de Russie, Rolf, a indiqué que les demandes de service avaient fait un bond vendredi, les voitures ayant perdu la connexion avec leurs modules d'alarme embarqués reliés par satellite. Tous les modèles de Porsche et tous les types de moteurs seraient concernés par cette panne.

En outre, chaque véhicule peut potentiellement se bloquer automatiquement, a expliqué un représentant de Rolf au site d'information rbc.ru. «Il est possible que cela ait été fait intentionnellement», a-t-il ajouté sans plus de détails.

La directrice du service après-vente a cependant expliqué que la cause de la panne était le blocage du système d'alarme par satellite installé à l'usine. «"Tout véhicule peut être bloqué",» a-t-elle expliqué.

Porsche ne peut pas vendre ses filiales

Selon Rolf, des spécialistes tentent toujours de déterminer la cause exacte du problème. Le siège de l'entreprise en Allemagne ne se serait pas encore exprimé sur la panne du système. La société Porsche LLC en Russie a cependant confirmé qu'il y avait actuellement des problèmes techniques au démarrage du moteur. Il y a donc eu une «légère augmentation» des demandes ces derniers jours.

Selon le Porsche Macan Club, certains conducteurs ont pu résoudre le problème par leurs propres moyens en redémarrant ou en désactivant le VTS.

Après le début de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, Porsche a cessé ses livraisons et suspendu ses activités commerciales en Russie. L'entreprise conserve toutefois la propriété de trois filiales dans le pays, qu'elle n'a pas pu vendre jusqu'à présent.

Les plus lus

Les députés acceptent de baisser le salaire des fonctionnaires
Des centaines de Porsche subitement paralysées en Russie
L'Ukraine ne fait pas encore voler ses «Flamingos», mais Poutine devrait s'inquiéter
«Ils se sont retrouvés la tête retournée, dans de l'eau glacée, incapables de sortir»
Images «inédites» de l'île d'Epstein: «Un aperçu troublant de son monde»
Attention arnaque: envois massifs de faux e-mails Serafe!