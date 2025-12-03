Des centaines de Porsche subitement paralysées en Russie

En Russie, des centaines de Porsche ne démarrent soudainement plus. Alors que la cause exacte est encore en cours d'investigation, le plus grand concessionnaire automobile russe suppose que les véhicules pourraient avoir été volontairement bloqués.

Des centaines de véhicules Porsche en Russie ont été soudainement rendus inaptes à la conduite suite à un dysfonctionnement. IMAGO/ZUMA Press Wire (Symbolbild)

Rédaction blue News Oliver Kohlmaier

Des centaines de véhicules Porsche dans toute la Russie se sont soudainement retrouvés dans l'incapacité de rouler. Selon les propriétaires et les concessionnaires, les voitures ne démarrent plus en raison d'une panne de leur système de sécurité par satellite installé en usine. C'est ce que rapportent autonews.ru, le «Moskow Times» et de nombreux autres médias russes.

Selon ces informations, les premiers conducteurs de Moscou, Krasnodar et d'autres villes ont signalé dès la semaine dernière des pannes de moteur soudaines et des blocages de l'alimentation en carburant, rendant leurs véhicules inaptes à la conduite.

Le plus grand groupe de concessionnaires automobiles de Russie, Rolf, a indiqué que les demandes de service avaient fait un bond vendredi, les voitures ayant perdu la connexion avec leurs modules d'alarme embarqués reliés par satellite. Tous les modèles de Porsche et tous les types de moteurs seraient concernés par cette panne.

En outre, chaque véhicule peut potentiellement se bloquer automatiquement, a expliqué un représentant de Rolf au site d'information rbc.ru. «Il est possible que cela ait été fait intentionnellement», a-t-il ajouté sans plus de détails.

La directrice du service après-vente a cependant expliqué que la cause de la panne était le blocage du système d'alarme par satellite installé à l'usine. «"Tout véhicule peut être bloqué",» a-t-elle expliqué.

Porsche ne peut pas vendre ses filiales

Selon Rolf, des spécialistes tentent toujours de déterminer la cause exacte du problème. Le siège de l'entreprise en Allemagne ne se serait pas encore exprimé sur la panne du système. La société Porsche LLC en Russie a cependant confirmé qu'il y avait actuellement des problèmes techniques au démarrage du moteur. Il y a donc eu une «légère augmentation» des demandes ces derniers jours.

Selon le Porsche Macan Club, certains conducteurs ont pu résoudre le problème par leurs propres moyens en redémarrant ou en désactivant le VTS.

Après le début de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, Porsche a cessé ses livraisons et suspendu ses activités commerciales en Russie. L'entreprise conserve toutefois la propriété de trois filiales dans le pays, qu'elle n'a pas pu vendre jusqu'à présent.