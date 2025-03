Plus de 300 poules ont péri dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'incendie d'un poulailler dans le hameau de Langwisen à Niederhelfenschwil (SG). Les occupants de la ferme sont sains et saufs et les vaches ont pu être mises à l'abri, a indiqué la police cantonale de Saint-Gall.

La cause de l'incendie n'est pas encore connue et fait l'objet d'une enquête en cours, précise la police. Police cantonale de Saint-Gall

L'approvisionnement en eau pour lutter contre l'incendie a été difficile en raison de la situation de la ferme, mais les pompiers ont néanmoins empêché les flammes de se propager à l'étable, a ajouté la police dans son communiqué. La façade de la partie habitation a été endommagée, mais la maison reste habitable. Les dégâts matériels dépassent les 100'000 francs.

