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Accusé de violences sexuelles Des concerts de Patrick Bruel prévus en décembre annulés au Québec

ATS

19.5.2026 - 21:16

Trois concerts de Patrick Bruel prévus en décembre au Québec sont annulés, a annoncé mardi l'agence Gestev chargée de l'organisation. La décision a été prise après la multiplication de plaintes pour violences sexuelles contre le chanteur français.

Patrick Bruel est visé par quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle (archives).
Patrick Bruel est visé par quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle (archives).
IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA

19.05.2026, 21:16

«Compte-tenu du contexte actuel et de l'impossibilité d'assurer la promotion», Gestev a décidé d'annuler les spectacles de Patrick Bruel en décembre prochain, a dit l'organisateur à l'AFP. Ces concerts devaient se tenir au Théâtre Capitole de la ville de Québec début décembre.

Lors de cette tournée canadienne, le chanteur doit aussi se produire sur scène lors de trois autres dates à Montréal, fin novembre, concerts qui sont pour l'heure maintenus.

Il doit entamer le 16 juin une tournée qui le mènera dans de nombreuses villes françaises, en Suisse, en Belgique et au Canada. Une pétition, soutenue par des associations féministes et qui a recueilli plus de 22'000 signatures mardi, demande l'annulation de ces concerts.

Patrick Bruel, 67 ans, est visé par quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle. Et de nouvelles plaintes doivent être déposées dans les prochains jours, a annoncé mardi l'avocate de l'animatrice télé Flavie Flament, qui accuse elle-même le chanteur de viol alors qu'elle était mineure.

Nanterre. Enquête réouverte contre Patrick Bruel

NanterreEnquête réouverte contre Patrick Bruel

Accusations rejetées

L'artiste nie les faits qui lui sont reprochés. «Je continuerai de faire mon métier», a-t-il déclaré dimanche dans une publication sur Instagram en affirmant n'avoir «jamais forcé une femme», «drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit» et a nié s'être «jamais servi de (sa) notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties».

La porte-parole du gouvernement français Maud Bregeon a fait savoir mardi qu'il faut encourager les femmes victimes à parler, «même des dizaines d'années après», en réaction aux accusations de viols et d'agressions sexuelles visant Patrick Bruel.

«On doit continuer à apporter dans la parole publique des messages extrêmement clairs qui encouragent les femmes à parler même des dizaines d'années après», a déclaré Maud Bregeon sur France 2.

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