Ces derniers jours, la neige n'a cessé de tomber en montagne. Avec le vent, les risques d'avalanches sont élevés. Toute la journée, les Chablaisiens entendent les détonations sourdes des minages préventifs. Des déclenchements à distance qui réduisent le risque de dégâts dus aux avalanches, sans pour autant l'éliminer totalement.

Glacier 3000 Situé à 3000 mètres d'altitude, Glacier 3000 a vu s'accumuler cette année plus de 8,4 mètres de neige. Photo: Glacier 3000 Dégagement de l'entrée du carnotzet du staff. Photo: Glacier 3000 La couche de neige atteint la taille de deux hommes! Photo: Glacier 3000 Dégagement de la porte du restaurant Botta. Photo: Glacier 3000 L'équipe de Glacier 3000 à l'action pour dégager le shop du Scex-Rouge. Photo: Glacier 3000 Le staff des pistes entre tant bien que mal dans les locaux. Photo: Glacier 3000

Dans un communiqué , l'équipe de Glacier 3000 aux Diablerets informe que plus de 184 cm de neige sont tombés au cours des 7 derniers jours sur le domaine. «Ces fortes précipitations combinées à un vent soutenu ont entraîné d’importantes accumulations et la formation de congères atteignant jusqu’à 4 mètres de hauteur. La cabine du téléski du Tsanfleuron (2,50 m) a ainsi été entièrement ensevelie», ajoute le communiqué.

Le domaine skiable, situé à 3000 mètres d'altitude a vu 8,40 mètres de neige s'accumuler depuis le début de la saison. Le fort vent a empêché l'exploitation de tourner de lundi à mercredi, mais les équipes ont pu s'atteler au déneigement des installations et bâtiments jeudi, de manière à ouvrir le domaine dès ce week-end, sous réserve des conditions météo.

«Malgré une semaine particulièrement exigeante, notre bilan à mi-saison reste positif. Les conditions d’enneigement sont exceptionnelles, les paysages splendides et les prévisions pour les prochains jours sont prometteuses», déclare Bernhard Tschannen, CEO de Glacier 3000.

Risque d'avalanches encore marqué

Selon la carte des dangers de MétéoSuisse, le danger d'avalanches reste fort en Valais et dans les Grisons, et marqué en montagne. À Glacier 3000, le danger d'avalanches est de 4 sur 5 (fort) depuis 10 jours.

Et les équipes n'ont pas chômé: «Afin de garantir la sécurité de la clientèle et du personnel, des déclenchements préventifs ont été menés ces derniers jours. Les pentes dominant le domaine skiable ont été sécurisées afin de protéger la route du Col du Pillon, permettre le travail nocturne des dameuses et assurer des conditions optimales d’exploitation en journée».

Face aux risques de déclenchements spontanés d'avalanches, il est recommandé à tous les skieurs, aux Diablerets comme partout ailleurs, de rester sur les pistes balisées et sécurisées.

Le restaurant de Tovassière endommagé

Toujours dans la région du Chablais mais en face, chez les voisins valaisans, la situation est tout aussi tendue. Le 18 février, une avalanche a éventré le restaurant de Tovassière sur les hauts de Morgins.

Sur sa page Facebook, l'équipe du restaurant écrivait au lendemain du drame: «Les nouvelles circulent vite, parfois plus vite que les réponses. Nous sommes sidérés par la catastrophe qui vient de frapper notre restaurant. La puissance de la nature a abîmé bien plus qu’un bâtiment: c’est plus de cent ans d’histoire, une maison familiale, un mode de vie et un lien précieux entre l’agriculture et le tourisme de montagne qui ont été emportés».

En raison des risques d'avalanches et des chutes de neige, il est conseillé de ne pas se rendre sur place, mais, là encore, de rester sur les itinéraires balisés.

Ce week-end, la neige devrait enfin se calmer et laisser la place à de belles éclaircies, annonce MétéoSuisse.