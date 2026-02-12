Des corps de nourrissons découverts dans un congélateur

Une femme d'une cinquantaine d'années, suspectée d'un double infanticide en Bourgogne après la découverte de deux corps de nourrissons, a été interpellée mercredi à Boulogne-Billancourt, a appris l'AFP de sources proches du dossier.

Une femme d'une cinquantaine d'années a été interpellée mercredi à Boulogne-Billancourt (image d’illustration). imago/ZUMA Press

Keystone-SDA ATS

D'après une première source à l'AFP, un homme a contacté mardi la gendarmerie après la découverte du corps d'un nouveau-né dans un congélateur de son domicile à Aillevillers-et-Lyaumont, en Haute-Saône. Sur place, les gendarmes ont alors découvert le corps d'un second nourrisson.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les soupçons se portent sur la mère, qui a quitté le domicile sans prévenir. Elle a été interpellée mercredi, vers 01h00 à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Selon une autre source, c'est là que vivrait un des fils de cette femme.

Celle-ci serait déjà mère de neuf enfants au total, issus de deux unions. L'enquête est menée en co-saisine par la Brigade de recherches de Lure et la Section de recherches de Besançon.