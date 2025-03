Des centaines de milliers de jeunes écoliers vont bénéficier en Angleterre d'ateliers de brossage des dents, dans le cadre d'un dispositif lancé vendredi par le gouvernement qui tente d'enrayer la dégradation de la santé dentaire des enfants.

Des centaines de milliers de jeunes écoliers vont bénéficier en Angleterre d'ateliers de brossage des dents. IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

L'obtention d'un traitement pour soigner une carie est la première cause d'hospitalisation des enfants âgés de 5 à 9 ans en Angleterre, selon les chiffres officiels, une situation alimentée par la crise du système public de soins dentaires, totalement engorgé.

Le dispositif lancé vendredi va concerner des régions défavorisées, où un enfant sur trois a des caries avant l'âge de cinq ans (contre un sur quatre pour l'ensemble de l'Angleterre).

L'objectif est «d'aider des centaines de milliers d'enfants âgés de trois à cinq ans à développer de bonnes habitudes de brossage des dents,» a affirmé le ministère de la Santé dans un communiqué.

«En nous concentrant sur la prévention, nous pouvons aider ces enfants à démarrer correctement dans la vie», a insisté le secrétaire d'État à la Santé Stephen Kinnock, cité dans le communiqué.

Des brosses à dents et du dentifrice seront distribués dans les écoles et crèches participantes, et le gouvernement travailliste espère cibler «600'000 enfants par an».

Le président du syndicat des dentistes (BDA), Eddie Crouch, s'est réjoui du lancement de ce plan qui «évitera aux enfants de souffrir et permettra au NHS (le système public de santé) de faire d'énormes économies».

Tout en reconnaissant la «crise en matière de santé dentaire des enfants», le président du syndicat des directeurs d'école NAHT, Paul Whiteman, a estimé qu'"on ne peut pas continuer à accroître les contraintes sur les écoles», après la généralisation récente par le gouvernement des petits-déjeuners quotidiens gratuits proposés aux élèves.

Grave crise

Le NHS traverse une grave crise après des années de sous-financement, avec des listes d'attente très longues pour obtenir un traitement à l'hôpital, et des difficultés pour voir un médecin ou un dentiste.

La situation est d'autant plus délicate pour les plus modestes qui n'ont pas les moyens de se tourner vers le privé pour se faire soigner.

En développant la prévention, le gouvernement, qui a prévu de mobiliser 22,6 milliards de livres (26,9 milliards d'euros) supplémentaires dans le NHS d'ici 2026, espère faire des économies et éviter des hospitalisations inutiles.