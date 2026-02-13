  1. Clients Privés
«Crimes obscènes» Des créatrices de contenus OnlyFans dans la tourmente

ATS

13.2.2026 - 15:15

Seize créatrices turques de contenus sexuels pour la plateforme OnlyFans, interdite en Turquie, ont été arrêtées vendredi à travers le pays, ont annoncé les autorités.

Seize créatrices turques de contenus sexuels pour la plateforme OnlyFans ont été arrêtées vendredi (image d’illustration).
Seize créatrices turques de contenus sexuels pour la plateforme OnlyFans ont été arrêtées vendredi (image d’illustration).
IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA

13.02.2026, 15:15

13.02.2026, 15:16

Des actifs d'une valeur de 300 millions de livres turques (5,8 millions d'euros environ), comprenant notamment deux sociétés et dix propriétés, ont été saisis dans le cadre de cette opération, a indiqué le bureau du procureur d'Istanbul dans un communiqué.

«Il existe au vu de l'enquête de fortes indications selon lesquelles les suspectes ont blanchi le produit de leurs crimes obscènes via divers investissements», écrit le bureau du procureur d'Istanbul, sans préciser si les actifs saisis proviennent exclusivement de revenus tirés de la création de contenus pour adultes.

Les suspectes, interpellées notamment à Istanbul et Ankara, la capitale turque, sont accusées d'avoir diffusé leurs contenus sur OnlyFans et la messagerie Telegram.

La plateforme OnlyFans, qui fonctionne par abonnement, est bloquée en Turquie, au même titre que les sites pornographiques, mais est accessible via VPN. Selon les médias turcs, cinq autres suspectes visées par l'enquête se trouvent hors de Turquie et n'ont pu être interpellées à ce stade.

Star d’une plateforme érotique. Elle décroche une médaille et enflamme le Stade de France

Star d’une plateforme érotiqueElle décroche une médaille et enflamme le Stade de France

