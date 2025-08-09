Un incendie s'est produit tôt samedi matin à Saillon. Pour un motif que devra éclaircir l'enquête, des déchets encombrants ont pris feu.

Selon la Police cantonale valaisanne, le sinistre a été maîtrisé en deux heures (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«Le sinistre s'est produit dans un centre de récupération et de tri d'objets, «selon la police cantonale valaisanne , confirmant une information de Rhône FM. Le bâtiment jouxtant a été très légèrement noirci par les flammes. Le feu a été maîtrisé vers 09h00 par les pompiers du CSI des Deux-Rives. L'événement n'a fait aucun blessé.