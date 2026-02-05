  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Fribourg Après la révolte de Bellechasse, les détenus auditionnés

ATS

5.2.2026 - 10:12

Après la révolte survenue lundi soir à Bellechasse, la direction de l'Etablissement de détention fribourgeois (EDFR) procède à l'audition de tous les détenus impliqués. La rébellion a duré trois heures et impliqué 32 prisonniers du régime fermé.

Le projet d'extension de Bellechasse (FR) est "absolument nécessaire", selon le Conseil d'Etat, notamment pour remplacer la "vétuste" prison centrale actuelle en Basse-Ville de Fribourg (archives).
Le projet d'extension de Bellechasse (FR) est "absolument nécessaire", selon le Conseil d'Etat, notamment pour remplacer la "vétuste" prison centrale actuelle en Basse-Ville de Fribourg (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.02.2026, 10:12

05.02.2026, 10:20

«La situation a toujours été sous contrôle», a indiqué jeudi à Keystone-ATS Didier Page, secrétaire général adjoint et responsable de la communication de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS), en revenant sur une information de la RTS donnée la veille. «Il n'y a pas eu de propagation, malgré la situation aigue.»

Prison de Bellechasse à Fribourg. Les détenus se rebellent, les agents de détention débordés!

Prison de Bellechasse à FribourgLes détenus se rebellent, les agents de détention débordés!

Les auditions ont débuté et vont prendre un certain temps. «Il s'agit d'établir les faits», a fait savoir Didier Page. La vidéosurveillance est notamment utilisée. Protestant contre leurs conditions de détention, les émeutiers ont refusé de regagner leurs cellules et se sont barricadés, en se montrant agressifs et violents.

Cellule forte

Il n’y a pas de blessés. Du personnel a été rappelé. La direction de l'EDFR a aussi sollicité l'intervention de la police cantonale. Les lieux se trouvaient en configuration de nuit, vu l'heure. Des dégâts ont été constatés. Des détenus sont ou seront placés en cellule forte en raison de leur participation, a détaillé Didier Page.

Après négociations, vers 22h00, les détenus séditieux ont réintégré leurs cellules. Ils avaient envoyé en novembre une liste de demandes à la direction de l’EDFR et à la DSJS. Les demandes ont été analysées et une réponse est en cours de rédaction, a assuré encore Didier Page dans les colonnes de La Liberté.

«La direction de l’EDFR travaille continuellement à l’amélioration de certains points relevés, mais toutes les demandes ne peuvent pas être satisfaites, par exemple», a expliqué à Keystone-ATS le secrétaire général adjoint. «C’est évident, lorsque la sécurité est en jeu.»

Revendications

Les revendications sont diverses et variées, a signalé Didier Page. Elles concernent des sujets tels que le prix de la communication téléphonique ou de la télévision, les conditions de contrôle lors des déplacements dans l’établissement, les conditions des visites ou les achats à la cantine.

«De mémoire d’homme actif, soit depuis 20-25 ans, ce n’était jamais arrivé», a noté Didier Page. Le site de Bellechasse, à Sugiez, fait l'objet de très importants investissements. Récemment, en septembre, le peuple fribourgeois a accepté un crédit de 53,1 millions de francs pour y construire une nouvelle prison centrale cantonale.

Les plus lus

Elle meurt de froid seule en montagne – Ses parents brisent le silence
Mathilde Gremaud «trahie» à quelques jours des JO !
«Ma réaction n’était pas acceptable, je suis sincèrement désolé»
Mathias Reynard a eu besoin d'une aide psychologique
«Melania»: une plongée dans le néant à 75 millions de dollars
Trump attaque le système électoral avec une ardeur renouvelée !