Plusieurs dirigeants internationaux, dont la Première ministre italienne, le président français et la cheffe de la Commission européenne ont dénoncé dimanche l'attaque «antisémite» perpétrée sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, en Australie, fusillade ayant fait 12 morts.

Douze personnes ont perdu la vie dans l'attaque terroriste à Bondi Beach. sda

Keystone-SDA ATS

«En condamnant encore une fois avec fermeté tout forme de violence et d'antisémitisme, l'Italie exprime ses propres condoléances pour les victimes et reste proche de leurs chers, des blessés, de la communauté juive et renouvelle sa propre amitié au peuple australien», a écrit sur X, faisant part de sa «profonde douleur», la Première ministre italienne, Giorgia Meloni.

La France «continuera de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite», a assuré le président français Emmanuel Macron, peu après l'annonce de cette attaque.

Le président israélien, Isaac Herzog, a lui condamné une «attaque cruelle contre des Juifs» après cette fusillade tout en demandant à l'Australie de lutter davantage contre l'antisémitisme.

«En ce moment même, nos frères et soeurs de Sydney, en Australie, ont été attaqués par d'ignobles terroristes dans une attaque très cruelle contre des Juifs qui s'étaient rendus à Bondi Beach pour allumer la première bougie de Hanouka», a déclaré M. Herzog dans un discours prononcé lors d'un événement à Jérusalem.

Un choc

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est dite «choquée» par l'attaque de Sydney et dénoncé un «acte de violence épouvantable contre la communauté juive».

«L'Europe est aux côtés de l'Australie et des communautés juives partout. Nous sommes unis contre la violence, l'antisémitisme et la haine», a écrit Mme von der Leyen sur X.

«Cet acte de violence épouvantable contre la communauté juive doit être condamné sans équivoque», a ajouté la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.

«Des nouvelles profondément bouleversantes nous parviennent d'Australie», a déclaré sur X le chef du gouvernement britannique Keir Starmer.

«Le Royaume-Uni adresse ses pensées et ses condoléances à toutes les personnes touchées par l'attaque effroyable perpétrée à Bondi Beach. Je suis tenu informé de l'évolution de la situation», a-t-il ajouté.

Cette attaque meurtrière par balles perpétrée dimanche par deux individus visait la communauté juive, a affirmé le Premier ministre de l'Etat australien de Nouvelle-Galles-du-Sud, Chris Minns.

«Cette attaque visait la communauté juive de Sydney le premier jour de Hanouka», fête juive qui était célébrée à ce moment-là par la foule sur la plage, a déclaré M. Minns lors d'une conférence de presse. Il s'agit d'un «acte terroriste», a ajouté le chef de la police de l'Etat, Mal Lanyon.