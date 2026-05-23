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Allemagne Des dizaines de blessés dans une collision de trams

ATS

23.5.2026 - 19:07

Deux tramways sont entrés en collision frontale samedi dans la ville allemande de Düsseldorf, faisant plus de 50 blessés, dont beaucoup ont dû être hospitalisées, a indiqué le service des pompiers.

ccident s'est produit vers 11h30 à un carrefour très fréquenté (photo d'illustration, archives).
ccident s'est produit vers 11h30 à un carrefour très fréquenté (photo d'illustration, archives).
dpa

Keystone-SDA

23.05.2026, 19:07

L'accident s'est produit vers 11h30 à un carrefour très fréquenté de cette ville de l'ouest de l'Allemagne et les services de secours ont été rapidement déployés sur les lieux.

Vingt-huit des blessés ont été transportés à l'hôpital, tandis que 28 autres, plus légèrement touchés, ont été pris en charge sur place, a précisé un communiqué des pompiers.

La cause de l'accident n'était pas déterminée et la police a ouvert une enquête

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