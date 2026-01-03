Des dizaines de milliers de foyers berlinois resteront privés d'électricité jusqu'à jeudi. Les autorités s'efforcent de réparer des câbles électriques gravement endommagés après un incendie que la police soupçonne d'être d'origine criminelle, ont indiqué des responsables.

Keystone-SDA ATS

Certains foyers pourraient également se retrouver sans chauffage, la panne ayant impacté des réseaux locaux, au moment même où la capitale allemande est recouverte de neige et où les températures sont très basses.

Les services de secours ont été alertés tôt samedi matin de l'incendie de plusieurs câbles sur un pont, près d'une centrale électrique de la capitale allemande.

Les pompiers ont rapidement éteint le feu, mais environ 45'000 ménages et 2200 entreprises du sud-ouest de Berlin se sont retrouvés sans courant, selon l'opérateur du réseau Stromnetz Berlin.

Les importants dégâts entraîneront des coupures de courant pour environ 35'000 foyers jusqu'à jeudi après-midi, ont indiqué les autorités berlinoises dans un communiqué.

Le courant devrait être rétabli pour les autres foyers dimanche matin.

Panne grave

«Nous sommes confrontés à une panne de courant particulièrement grave qui touche des dizaines de milliers de foyers et d'entreprises, notamment des établissements de soins, des hôpitaux, de nombreuses institutions sociales et des sociétés», a déclaré Franziska Giffey, sénatrice berlinoise chargée des affaires économiques.

Le réseau de chauffage urbain local, qui distribue la chaleur via un réseau de canalisations, est touché car il est alimenté à l'électricité.

L'opérateur Stromnetz Berlin a prévenu que les réparations «prendront beaucoup de temps», les médias rapportant de leur côté que le froid ralentit la pose de nouveaux câbles souterrains.

La police a indiqué, dans un post sur le réseau social X, avoir déployé environ 160 agents sur site, dans le quartier de Lichterfelde, et «enquêter sur des soupçons d'incendie criminel».

Elle a averti les habitants concernés que les systèmes de chauffage pourraient ne pas fonctionner en raison de la panne, les a exhortés à utiliser leurs téléphones portables avec parcimonie et à s'assurer qu'ils disposent de lampes de poche.

Les gares locales ont également été touchées, les panneaux d'information électroniques et les distributeurs de billets étant hors service alors que des trains continuent de circuler.

Les autorités avaient également suspecté un acte criminel lorsqu'un incendie avait touché des pylônes électriques à Berlin en septembre, provoquant une importante coupure. Un groupe se disant antimilitariste avait alors revendiqué en ligne la responsabilité de l'incendie.

L'Allemagne est en état d'alerte maximale face aux activités de sabotage visant ses infrastructures, y compris de la part d'acteurs étrangers tels que la Russie.