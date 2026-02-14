  1. Clients Privés
Incendie de Crans-Montana Des dizaines de personnes réunies en hommage aux victimes

ATS

14.2.2026 - 11:53

Un hommage aux victimes et blessés du drame de Crans-Montana (VS) était organisé samedi matin dans la station, sur l'initiative de proches. Quelques dizaines de personnes se sont réunies dès 10h00 à proximité du bar «Le Constellation» pour se recueillir.

Roze a été blessée dans l’incendie du "Constellation" à Crans-Montana le 1er janvier dernier.
Roze a été blessée dans l’incendie du "Constellation" à Crans-Montana le 1er janvier dernier.
ATS

Keystone-SDA

14.02.2026, 11:53

14.02.2026, 11:57

L'hommage a commencé par un dépôt de fleurs à proximité des lieux du drame. Parmi les personnes présentes, plusieurs proches et parents des victimes, ainsi qu'une des victimes, Roze, 18 ans, ont constaté un photographe et un vidéaste de Keystone-ATS sur place. Une femme âgée n'a pas pu retenir ses larmes.

Diana Forte, cheffe de mission adjointe à l'ambassade d'Italie en Suisse, a également participé à la cérémonie. «Pour témoigner encore une fois de la solidarité et de la sympathie de l'Italie aux proches des victimes, les décédés comme les blessés. Pour nous, c'est très important de témoigner qu'on est toujours là, comme depuis les premiers jours», a-t-elle déclaré à Keystone-ATS.

Une minute de silence

Une minute de silence en hommage aux 41 victimes et aux 115 blessés a clos la cérémonie. Plus tard, les gens étaient conviés à un repas de commémoration à Vétroz (VS).

Un flyer circulait depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, invitant à se rendre samedi dans la station valaisanne «en mémoire des personnes disparues et en soutien à nos blessés lors de l'événement tragique de Crans-Montana.» Placé sous le signe du «recueillement, du partage et du souvenir», l'événement était ouvert à toutes et tous.

