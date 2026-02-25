  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Nous exigeons des réponses» La presse révèle que des documents sur Trump ont été retirés du dossier Epstein 

ATS

25.2.2026 - 22:28

Les appels à la transparence montent mercredi aux Etats-Unis après que plusieurs médias américains ont révélé que le gouvernement avait retiré du dossier Epstein des documents mentionnant Donald Trump. Certains relateraient des accusations d'agression sexuelle sur mineure.

Audience pour outrage au Congrès de Hunter Biden - Washington Le représentant démocrate de Floride Jared Moskowitz tient un panneau sur lequel figure une photo de Jeffrey Epstein et Donald Trump, lors d'une réunion de la commission de surveillance et de responsabilité de la Chambre des représentants.
Audience pour outrage au Congrès de Hunter Biden - Washington Le représentant démocrate de Floride Jared Moskowitz tient un panneau sur lequel figure une photo de Jeffrey Epstein et Donald Trump, lors d'une réunion de la commission de surveillance et de responsabilité de la Chambre des représentants.
IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA

25.02.2026, 22:28

«C'est la plus grande opération de dissimulation du gouvernement dans l'histoire moderne», ont accusé jeudi les élus démocrates de la puissante commission de supervision à la Chambre des représentants. «Nous exigeons des réponses», ont-ils ajouté sur X.

La radio publique NPR avait rapporté mardi que le ministère de la Justice (DOJ), dirigé par une fidèle du président républicain, avait empêché la publication de documents liés à des accusations contre Donald Trump selon lesquelles il aurait agressé sexuellement une mineure.

Selon NPR, plusieurs documents évoquant des accusations contre Jeffrey Epstein et qui mentionnent Donald Trump ont également été retirés de la base de données publique relative au criminel sexuel mort en prison en 2019 avant un procès.

Démenti formel du DOJ

Les élus démocrates de la commission de supervision ont affirmé avoir enquêté ces dernières semaines sur la manière dont le FBI a géré les accusations faites en 2019, et disent «pouvoir confirmer que le ministère de la Justice semble avoir illégalement retenu des interrogatoires du FBI» avec la victime présumée.

Sollicité par l'AFP, le ministère de la Justice a redirigé vers sa réponse aux élus démocrates sur X. Dans ce message, le DOJ les exhorte à «cesser de tromper le grand public en fabriquant de l'indignation de la part de leur base radicale anti-Trump».

«RIEN n'a été supprimé», soutient le ministère affirmant que seuls des documents doublons, ou tombant sous le coup d'une interdiction légale de publication, ou faisant partie d'une enquête fédérale en cours n'ont pas été publiés.

Documents caviardés

Le ministère américain de la Justice a publié le 30 janvier «plus de trois millions de pages» en partie caviardées du dossier Epstein, affirmant que l'administration Trump s'était ainsi acquittée de son obligation, imposée par une loi adoptée en novembre par le Congrès, de faire toute la lumière sur ce dossier politiquement explosif.

Mais plusieurs victimes de Jeffrey Epstein s'indignent que de nombreux documents aient été caviardés, et qu'aucune suite n'ait été donnée en matière judiciaire contre les complices présumés du financier.

Un temps proche de Jeffrey Epstein avec qui il évoluait dans les mêmes cercles, Donald Trump a toujours nié avoir eu connaissance de son comportement criminel et assure avoir rompu avec lui bien avant ses ennuis judiciaires.

Les plus lus

En quatre points: l'affaire Epstein commence à sentir mauvais pour Trump
Un senior bâlois victime d'une escroquerie - Zalando ne veut rien savoir
Rachida Dati se prépare à mener «le combat de sa vie»
Justin Murisier critique les JO : «Ce n’est pas l’esprit du sport»
Guy Parmelin confirme: les nouvelles taxes US remplacent les anciennes
Son cœur brisé à Fribourg, Christian Dubé revit à Bienne