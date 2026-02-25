Les appels à la transparence montent mercredi aux Etats-Unis après que plusieurs médias américains ont révélé que le gouvernement avait retiré du dossier Epstein des documents mentionnant Donald Trump. Certains relateraient des accusations d'agression sexuelle sur mineure.

Audience pour outrage au Congrès de Hunter Biden - Washington Le représentant démocrate de Floride Jared Moskowitz tient un panneau sur lequel figure une photo de Jeffrey Epstein et Donald Trump, lors d'une réunion de la commission de surveillance et de responsabilité de la Chambre des représentants. IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA ATS

«C'est la plus grande opération de dissimulation du gouvernement dans l'histoire moderne», ont accusé jeudi les élus démocrates de la puissante commission de supervision à la Chambre des représentants. «Nous exigeons des réponses», ont-ils ajouté sur X.

La radio publique NPR avait rapporté mardi que le ministère de la Justice (DOJ), dirigé par une fidèle du président républicain, avait empêché la publication de documents liés à des accusations contre Donald Trump selon lesquelles il aurait agressé sexuellement une mineure.

Selon NPR, plusieurs documents évoquant des accusations contre Jeffrey Epstein et qui mentionnent Donald Trump ont également été retirés de la base de données publique relative au criminel sexuel mort en prison en 2019 avant un procès.

Démenti formel du DOJ

Les élus démocrates de la commission de supervision ont affirmé avoir enquêté ces dernières semaines sur la manière dont le FBI a géré les accusations faites en 2019, et disent «pouvoir confirmer que le ministère de la Justice semble avoir illégalement retenu des interrogatoires du FBI» avec la victime présumée.

Sollicité par l'AFP, le ministère de la Justice a redirigé vers sa réponse aux élus démocrates sur X. Dans ce message, le DOJ les exhorte à «cesser de tromper le grand public en fabriquant de l'indignation de la part de leur base radicale anti-Trump».

«RIEN n'a été supprimé», soutient le ministère affirmant que seuls des documents doublons, ou tombant sous le coup d'une interdiction légale de publication, ou faisant partie d'une enquête fédérale en cours n'ont pas été publiés.

Documents caviardés

Le ministère américain de la Justice a publié le 30 janvier «plus de trois millions de pages» en partie caviardées du dossier Epstein, affirmant que l'administration Trump s'était ainsi acquittée de son obligation, imposée par une loi adoptée en novembre par le Congrès, de faire toute la lumière sur ce dossier politiquement explosif.

Mais plusieurs victimes de Jeffrey Epstein s'indignent que de nombreux documents aient été caviardés, et qu'aucune suite n'ait été donnée en matière judiciaire contre les complices présumés du financier.

Un temps proche de Jeffrey Epstein avec qui il évoluait dans les mêmes cercles, Donald Trump a toujours nié avoir eu connaissance de son comportement criminel et assure avoir rompu avec lui bien avant ses ennuis judiciaires.