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Allemagne Des drones suspects paralysent l'aéroport de Munich pendant une heure

Basile Mermoud

30.5.2026

Les vols ont été suspendus pendant environ une heure samedi à l'aéroport de Munich, en raison d'une observation présumée de drones, ont indiqué la police et les autorités aéroportuaires à l'AFP.

Le trafic aérien a pu reprendre à 10H05, selon un porte-parole de l'aéroport (image d’archives).
Le trafic aérien a pu reprendre à 10H05, selon un porte-parole de l'aéroport (image d’archives).
AFP

Agence France-Presse

30.05.2026, 11:37

30.05.2026, 11:44

Deux pilotes ont signalé peu après 9 heures un incident suspect impliquant ce qui semblait être des drones, a indiqué un porte-parole de la police.

«En coordination avec le contrôle aérien allemand, les autorités en charge de la sécurité ont ensuite décidé de fermer les pistes», a-t-il déclaré. Un hélicoptère de la police a été déployé et les agents de sécurité étaient en train de «clarifier la situation», a-t-il ajouté.

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Le trafic aérien a pu reprendre à 10H05, selon un porte-parole de l'aéroport. Une «fouille approfondie menée par les services d'urgence n'a révélé aucune menace» pour la sécurité publique, a souligné le porte-parole.

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