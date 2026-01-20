  1. Clients Privés
Crans-Montana Des dysfonctionnements étaient connus de la commune depuis 2018

ATS

20.1.2026 - 19:56

Quinze jours après la conférence de presse du 6 janvier de la commune de Crans-Montana, on en sait davantage sur les contrôles effectués par le préposé à la sécurité au bar «Le Constellation». Les autorités étaient au courant de plusieurs manquements de la part du gérant, depuis 2018.

On en sait davantage sur les contrôles effectués par le préposé à la sécurité au bar «Le Constellation» (archives).
On en sait davantage sur les contrôles effectués par le préposé à la sécurité au bar «Le Constellation» (archives).
MAXIME SCHMID / AFP

Keystone-SDA

20.01.2026, 19:56

20.01.2026, 20:21

Le bar «Le Constellation» a bien été contrôlé à trois reprises, en 2016, 2018 et 2019. «Toutefois, seule la véranda a été vérifiée en 2016 (ndlr: par l'alors commune de Chermignon)», précise la RTS, mardi soir dans l'émission Forum, faisant référence à certains documents que Keystone-ATS a pu consulter.

En janvier 2018, le chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana a demandé au gérant Jacques Moretti de limiter l’accueil dans son établissement à 100 personnes par étages. Le préposé a également donné un délai de trois mois pour indiquer où se trouvaient les extincteurs. Les plans d’évacuation et la formation du personnel en la matière faisaient également alors défaut.

Le point sur l'enquête. De nombreuses zones d'ombre persistent autour du drame de Crans-Montana

Le point sur l’enquêteDe nombreuses zones d'ombre persistent autour du drame de Crans-Montana

Pas trace de la mousse

Lors du contrôle de mai 2019, toutes ces demandes ont été réitérées par le chargé de sécurité, le gérant n’ayant pas répondu aux attentes de l’administration communale. En 2019, il a, à nouveau été donné un délai de trois mois pour se mettre en conformité. Depuis lors, le «Constellation» n’a plus été contrôlé. Quant à la question de la mousse antibruit, aucune référence ne figure dans les rapports précités.

Tant en 2016, 2018, qu’en 2019, Jacques Moretti n’était pas propriétaire des lieux mais uniquement gérant de l’établissement.

Tragédie de Crans-Montana. «On ne peut pas perdre plus de temps» - Les Moretti de nouveau entendus

Tragédie de Crans-Montana«On ne peut pas perdre plus de temps» - Les Moretti de nouveau entendus

Une journée d'interrogatoire

Les propriétaires français du bar ont été de nouveau auditionnés mardi par le Ministère public du canton du Valais. Leur interrogatoire aura duré toute la journée.

Jacques et Jessica Moretti sont arrivés séparément, lui en fourgon pénitentiaire et elle aux côtés de ses deux avocats au siège du ministère public à Sion.

Arrivés à 8h30, les époux soupçonnés «d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence» après le drame qui a fait 40 morts et 116 blessés ont été entendus jusqu'en toute fin d'après-midi en présence de leurs mandants et d'une trentaine d'avocats des victimes.

Un jour chacun

Il s'est agi de leur deuxième audition depuis l'ouverture d'une instruction pénale à leur encontre, la première vécue en qualité de prévenus. Formellement, c'est Jacques Moretti qui a été interrogé, mardi, notamment par plusieurs des procureures en charge de l'affaire. Demain, mercredi, ce sera au tour de son épouse de se retrouver sous le feu des questions.

A contrario de son premier interrogatoire où il avait été interrogé sur sa situation personnelle, Jacques Moretti a dû, cette fois-ci, répondre à des questions liées à l'incendie du bar «Le Constellation.»

Alors que Jessica Moretti reste libre sous mesures de contrainte, son mari a été placé en détention provisoire le 9 janvier. Il espère pouvoir bénéficier du même statut, moyennant le versement d'une caution d'un montant de 200'000 francs. Cette décision doit revenir au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais qui n'a pas encore tranché la question.

