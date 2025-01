Les cas de passagers oubliés dans un avion se multiplient, met en garde un syndicat d'agents de bord. Des contrôles insuffisants après l'atterrissage sont un risque pour la sécurité.

A-t-on déjà été oublié dans un avion à l'arrivée ? C'est ce qui est arrivé à une passagère à Toronto (photo d'archives). sda

Samuel Walder

En juin 2019, l'un d'entre eux a fait les gros titres : une femme s'est réveillée seule en pleine nuit dans un avion vide sur le tarmac de l'aéroport de Toronto. Ce qui semble être un cas rare et isolé est apparemment un problème récurrent dans l'aviation. Un syndicat américain d'agents de bord tire désormais la sonnette d'alarme.

La femme s'était endormie lors d'un vol de Québec à Toronto et n'avait tout simplement pas été remarquée. Après l'atterrissage, l'équipage a quitté l'avion sans la remarquer. Avec une batterie de téléphone portable vide et dans l'obscurité totale, la passagère a cherché de l'aide. Elle a finalement trouvé une lampe de poche, a ouvert une porte de l'avion et a attiré l'attention d'un employé de piste par des signaux lumineux.

Des cas de plus en plus fréquents

De tels incidents ne sont pas rares selon l'Association of Professional Flight Attendants (APFA), le syndicat du personnel de bord d'American Airlines. L'APFA a récemment publié un mémo qui attire l'attention sur les risques de telles situations. L'abandon d'un passager à bord constitue non seulement un manquement important à la sécurité, mais peut également enfreindre les Federal Aviation Regulations (FAR), le cadre réglementaire de l'aviation américaine.

Des contrôles insuffisants de la cabine après l'atterrissage sont la principale raison de tels incidents, selon l'APFA. Les toilettes et les zones de sièges difficiles à voir devraient notamment faire l'objet d'un contrôle approfondi. Le mémo demande au personnel de cabine de s'assurer qu'aucun passager ne dort dans les sièges ou ne se trouve au sol.

«Ce contrôle final est d'une importance capitale pour ne laisser personne de côté et ne pas risquer d'enfreindre la FAR», peut-on lire.

Responsabilité de l'ensemble de l'équipage

Le syndicat souligne que la responsabilité du contrôle ultérieur ne doit pas reposer sur une seule personne.

Il estime au contraire que l'ensemble de l'équipage de cabine doit collaborer pour s'assurer que tous les passagers ont quitté l'avion. Le commissaire de bord, c'est-à-dire la personne qui dirige l'équipage, devrait effectuer une inspection finale.

Le rédacteur a rédigé cet article à l'aide de l'IA.