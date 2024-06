Des escrocs annulent la croisière à 15'000 dollars d'une famille

Une famille américaine a eu une mauvaise surprise deux jours seulement avant le début de la croisière qu'elle avait prévue. Des escrocs ont annulé la réservation. La mère a exprimé sa colère sur Tiktok.

La famille Banks de l'Etat américain du Kentucky voulait faire une croisière, mais elle a été victime d'escrocs. (image symbolique) Image : Imago

Vanessa Büchel

Pendant un an, une famille de l'État américain du Kentucky s'est réjouie de ses prochaines vacances, mais tout s'est rapidement transformé en cauchemar. Comme Tiffany Banks le partage sur tiktok, sa famille a été victime d'escrocs audacieux.

En fait, ce devait être des vacances de rêve pour cette famille de six personnes. Banks avait réservé une Excel Presidential Suite pour elle, son mari et ses quatre enfants. Il s'agit de la plus grande chambre disponible sur le bateau de Carnival Cruise. La réservation de la chambre aurait coûté 12'000 dollars US, soit environ 11'000 francs.

Mais les dépenses totales (la famille avait déjà payé le total) se sont élevées à bien plus, comme Banks le révèle sur ses vidéos. "Nous avons dépensé près de 15'000 dollars pour ces vacances, y compris les excursions. La chambre elle-même a coûté 12'000 dollars et puis nous avons encore dépensé quelques milliers de dollars pour les excursions et même près de 2000 dollars pour les vols", explique l'infirmière.

Maman de quatre enfants, Tiffany Banks partage sa colère dans plusieurs vidéos sur Tiktok. Tiktok/thathippiedoc

Un jour seulement avant de prendre l'avion pour Miami, d'où le bateau devait partir, Banks reçoit un e-mail confirmant l'annulation de ses excursions à terre. La maman ne comprend plus rien et contacte immédiatement l'organisateur.

Un post Facebook est à l'origine de la mésaventure

C'est alors le grand choc. Carnival lui a annoncé que son voyage de croisière avait été annulé. Dans la vidéo Tiktok, Banks avoue qu'elle a été prise de "panique totale". Elle et ses quatre enfants auraient pleuré.

Banks elle-même n'avait pas annulé son voyage. Pour elle, tout cela n'avait absolument aucun sens. C'est alors que tout bascule. La mère et son mari avaient, par anticipation, posté sur Facebook une capture d'écran du mail de confirmation, y compris le numéro de réservation.

Cela a attiré l'attention d'escrocs qui se sont appropriés le numéro et ont annulé la réservation 48 heures seulement avant le début du voyage.

Les escrocs n'ont pas pu être retrouvés

Comme la chambre réservée avait déjà été réattribuée, la compagnie de croisières Banks a proposé deux autres chambres. La mère n'a pas du tout apprécié, car selon ses dires, il ne s'agissait pas d'un classement approprié.

Finalement, on avait promis à la famille une somme de 10 404 dollars, soit environ 9350 francs, en guise de dédommagement. Mais là encore, Banks est déçue. Elle n'arrive pas à croire que quelqu'un ait pu reprendre sa réservation sans la vérifier.

Carnival Banks a certes pu informer que l'adresse IP de la personne qui a procédé à l'annulation se trouvait en Colombie-Britannique, mais les escrocs n'ont pas pu être localisés.

La famille s'est tout de même rendue à Miami et a tenté de monter à bord. Mais une fois sur place, la dernière étincelle d'espoir s'est éteinte. Les Banks ont dû rester à terre, où ils ont été hébergés dans un Airbnb et ont finalement passé quelques jours à Miami.