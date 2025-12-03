Actuellement, des escrocs envoient des mails au nom de Serafe AG. Le prétexte: un contrôle de domicile. Mais en réalité, ils veulent obtenir des numéros AVS et des informations sur vos cartes de crédit. Voici comment vous protéger.

Les victimes doivent d'abord saisir des données apparemment anodines sur un site web falsifié, avant que des informations sur la carte de crédit ne leur soient demandées à la fin. Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Un courriel demandant de vérifier son domicile suscite actuellement l'inquiétude. L'expéditeur est soi-disant Serafe AG, l'organisme de perception des redevances de radio et de télévision. Mais attention, le courrier est falsifié. Comme l'indique l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) dans un communiqué, une vaste campagne de phishing est actuellement en cours.

Sous le prétexte de devoir vérifier la «situation actuelle du logement», les cybercriminels tentent d'obtenir un ensemble complet de données personnelles. Du nom, de la date de naissance et du numéro AVS jusqu'aux informations sur les cartes de crédit.

Selon le Centre national de cybersécurité (NCSC), le nom de Serafe n'a pas été choisi au hasard. Comme tous les ménages de notre pays paient des frais à l'organisme de perception, un e-mail correspondant semble crédible à presque tous les destinataires.

Capture d'écran d'un courriel frauduleux Bundesamt für Cybersicherheit

Ce qui est particulièrement frappant, c'est la structure par étapes de l'escroquerie. Les victimes doivent d'abord saisir des données apparemment anodines sur un site web falsifié, avant que les informations relatives à leur carte de crédit ne leur soient demandées à la fin. Selon le NCSC, cette procédure en plusieurs étapes vise à collecter le plus grand nombre possible de caractéristiques d'identité.

Parmi les données demandées figure également la date d'un éventuel déménagement. Ces informations pourraient être utilisées pour une attaque ultérieure, poursuit le communiqué. Par exemple sous le faux prétexte de services postaux ou bancaires autour de la date du déménagement. Les auteurs tentent ainsi de cibler des personnes stressées ou inattentives dans une phase sensible.

Voici comment vous protéger

Serafe SA ne vous demandera jamais par mail de vérifier votre situation de logement, de donner votre numéro AVS ou d'entrer les données de votre carte de crédit. Serafe reçoit toutes les données nécessaires exclusivement et automatiquement du contrôle des habitants de votre commune. Vous ne devez donc jamais annoncer votre déménagement séparément à Serafe.

Ne saisissez jamais de données sensibles sur un site web qui vous a été envoyé par un lien dans un mail. Les méthodes de paiement officielles de Serafe sont l'eBill, le prélèvement automatique ou le bulletin de versement. Déplacez la souris sur le lien (sans cliquer) pour voir la véritable adresse de destination dans l'aperçu. Signalez le mail suspect à l'OFCS.

Si vous avez déjà saisi les données

Contactez immédiatement votre banque et faites bloquer la carte. Vérifiez toutes les transactions. Déposez une plainte auprès de la police cantonale, ce qui est essentiel en cas d'usurpation d'identité et souvent possible en ligne.

Sur le site de Suisse ePolice, vous pouvez trouver des postes de police près de chez vous. Préparez-vous à des attaques ultérieures (appels ou e-mails) qui pourraient utiliser vos données volées (numéro AVS, date de déménagement, par exemple).