500'000 francs dérobés Des escrocs téléphoniques se font passer pour le chef de la police criminelle de Lucerne

SDA

4.11.2025 - 13:31

Dans le canton de Lucerne, des escrocs se sont fait passer pour le chef de la police criminelle au téléphone et ont ainsi réussi à soutirer environ un demi-million de francs. La police met en garde contre cette arnaque et conseille de mettre immédiatement fin aux appels suspects.

La police lucernoise est intervenue mardi après-midi pour un accident de la route mortel dans la ville de Lucerne. (photo d'archives)
La police lucernoise est intervenue mardi après-midi pour un accident de la route mortel dans la ville de Lucerne. (photo d'archives)
sda
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

04.11.2025, 13:31

04.11.2025, 19:57

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Des escrocs au téléphone ont réussi à soutirer environ 500 000 francs dans le canton de Lucerne.
  • Ils se sont fait passer pour le chef de la police criminelle.
  • La police met en garde contre cette arnaque et conseille de raccrocher immédiatement lors de tels appels.
Montre plus

Dans le canton de Lucerne, des escrocs par téléphone ont soutiré environ un demi-million de francs depuis octobre. Ils se sont faussement fait passer pour le chef de la police criminelle.

Depuis plusieurs semaines, les cas d'escroquerie par téléphone se multiplient dans le canton de Lucerne, a indiqué mardi la police lucernoise. Les auteurs appellent des victimes potentielles en se faisant passer pour Jürg Wobmann de la police lucernoise. Sous ce prétexte, ils demandent aux personnes concernées de retirer de l'argent à la banque et de le remettre à des inconnus.

Depuis début octobre, le montant du délit connu de la police s'élève à environ 500 000 francs.

Dans son communiqué, la police précise que de tels appels ne proviennent ni de la police lucernoise ni du chef de la police judiciaire. Ni Wobmann ni aucun autre policier n'exigerait de l'argent par un appel téléphonique, est-il précisé.

La police lucernoise met à nouveau en garde avec insistance contre cette escroquerie et appelle à raccrocher immédiatement en cas d'appel suspect et à contacter la vraie police.

