Plusieurs grandes stations de ski, situées pour la plupart en Europe, ont annoncé jeudi la mise en commun de leurs «ressources et expertises» pour réduire les émissions de CO2 et promouvoir un «tourisme durable» à l'heure du changement climatique.

La "Global sustainability ski alliance" (Alliance pour un ski durable), regroupent huit exploitants de stations de ski, qui comptent à eux tous "plus de 800 remontées mécaniques et totalisent environ 25 millions de journées-skieurs." majaiva / Getty Images

ETX Studio Relax

Cette alliance, baptisée «Global sustainability ski alliance» (Alliance pour un ski durable), regroupent huit exploitants de stations de ski, qui comptent à eux tous «plus de 800 remontées mécaniques et totalisent environ 25 millions de journées-skieurs», indiquent ces exploitants dans un communiqué.

Les signataires --le français La Compagnie des Alpes (Les Arcs, Tignes, Val d'Isère, Méribel etc.), l'autrichien KitzSki, l'italien Kronplatz, le suisse LAAX, le finlandais Levi Ski Resorts, le néo-zélandais NZSki, l'allemand Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen et le suédo-norvégien SkiStar-- présentent cette alliance comme «la première initiative de ce type dans l'industrie du ski».

La Global sustainability ski alliance «souhaite incarner l'action pour un tourisme durable, à l'heure du changement climatique». Les entreprises membres de l'alliance «ont déjà mis en oeuvre des initiatives individuelles de développement durable ces dernières années» et «elles mettront désormais en commun leur expertise».

Parmi ces initiatives: le travail avec les fournisseurs pour les aider à développer des innovations à faible émission de carbone, renforcer l'électrification en s'appuyant sur les énergies renouvelables...

Le groupement s'engage donc à «un partage coordonné des connaissance, à une hiérarchisation commune des actions et à une collaboration technique».

Les stations de ski du monde entier sont de plus en plus confrontées aux réalités d'un climat qui se réchauffe, son manque de neige, ses saisons plus courtes et ses répercussions économiques pour les régions qui vivent du tourisme hivernal.

Les stations de petite et moyenne montagne sont particulièrement touchées, faute de neige.

A l'automne 2024, la Fédération internationale de ski et de snowboard (l'instance dirigeante du ski mondial) prévenait que le changement climatique était «une menace existentielle» pour les sports d'hiver. Pour y faire face, elle annonçait s'être alliée à l'organisation météo de l'ONU (l'OMM) pour profiter de son expertise.