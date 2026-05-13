Femmes exploitées à Gstaad: certaines auraient travaillé pour Madonna !

Des femmes de ménage auraient été exploitées dans la station huppée de Gstaad. Trois membres de la famille sont jugés pour cela. La fille a déclaré que Madonna était une cliente.

Madonna cherche des costumes. (photo d'archives) Evan Agostini/AP/dpa

Jan-Niklas Jäger Jan-Niklas Jäger

Un couple serbe et sa fille auraient attiré une quarantaine de femmes en Suisse et les auraient employées comme personnel de nettoyage - dans des conditions inhumaines. Les prévenus sont accusés de traite d'êtres humains et d'exploitation.

La scène de crime présumée montre que la clientèle de la famille devait être aisée. Les victimes présumées auraient été employées dans la région de vacances huppée de Gstaad.

Pour la première fois, un nom de célébrité a été cité dans le cadre du procès - et il ne pourrait pas être plus grand.

«Une célébrité parmi tant d'autres»

Comme l'a déclaré sa fille au deuxième jour du procès, l'une des clientes n'aurait été autre que la «reine de la pop» en personne : Madonna. C'est ce que rapporte le «Tagesanzeiger».

«Ce n'était qu'une des nombreuses personnes connues», a déclaré la femme de 47 ans. D'après elle, travailler dans l'environnement de telles personnes a été une expérience précieuse pour les femmes. Elles auraient toujours voulu revenir à Gstaad, car elles auraient reçu de gros pourboires de la part des stars.

La déclaration des accusées n'a pas permis de savoir si des clients comme Madonna étaient au courant des mauvaises conditions de travail des femmes. Comme Madonna ne possède pas de propriété à Gstaad, mais loue des chalets de luxe, il est probable que les femmes de ménage lui aient été fournies par les propriétaires du chalet en question.

L'accusée nie toute culpabilité

L'accusée, tout comme son beau-père lors du premier jour d'audience, a nié avoir profité des femmes: «Je les ai aidées à gagner de l'argent», a-t-elle souligné.

L'accusation dresse un autre tableau: sept jours par semaine, les femmes auraient dû travailler jusqu'à 16 heures. Les logements étaient précaires et la liberté de mouvement fortement limitée. Le salaire n'aurait été que de 1500 francs, soit 5,50 francs de l'heure.

Les tentatives de changer la situation étaient punies par des menaces et des pressions. L'affaire a été révélée en 2019. Le procès contre le trio aura lieu à Thoune. Le jugement est attendu pour le 16 juin. La présomption d'innocence s'applique.