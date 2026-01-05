  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Stupeur au Japon Des feuilles de thé provoquent un accident routier mortel

Gregoire Galley

5.1.2026

Des feuilles de thé tombées d'un camion ont provoqué une collision impliquant plusieurs véhicules au Japon, faisant un mort et trois blessés, ont rapporté des médias locaux.

Des feuilles de thé tombées d'un camion ont provoqué une collision impliquant plusieurs véhicules au Japon (image d’illustration).
Des feuilles de thé tombées d'un camion ont provoqué une collision impliquant plusieurs véhicules au Japon (image d’illustration).
ats

Agence France-Presse

05.01.2026, 07:10

Les feuilles, étalées sur un tronçon de route d'environ 500 mètres dans le département de Tochigi (nord-est), ont fait perdre le contrôle à plusieurs conducteurs, causant une collision entre plus de dix véhicules dimanche, a indiqué le quotidien Mainichi, citant la police locale. Quatre personnes ont été conduites à l'hôpital, où le décès d'un homme de 78 ans a été constaté, selon le journal.

L'homme conduisait un petit véhicule utilitaire, qui aurait dérapé et franchi le terre-plein central. Après être sorti de son véhicule, il aurait été heurté par un camion. Le camion transportant les feuilles de thé n'avait pas de toit, et la police enquête sur les circonstances de l'accident, ont indiqué les médias.

Contactée par l'AFP, la police locale s'est refusée à tout commentaire.

Les plus lus

La police du feu aurait «testé le risque d'incendie avec un briquet»
Groenland américain : Donald Trump persiste et signe !
Un homme meurt dans l'incendie de son box aux urgences
Toutes les victimes décédées sont identifiées
Trump menace la nouvelle dirigeante vénézuélienne
Le pétrole se contracte après l'ingérence US au Venezuela