Vive polémique Des fonctionnaires provoquent la fureur de Donald Trump

ATS

27.8.2025 - 11:45

Le gouvernement américain a placé en congé forcé mardi plusieurs employés de l'agence de réponse aux catastrophes naturelles (Fema), selon les médias. Ces derniers avaient critiqué publiquement l'administration Trump.

Des employés de la Fema avaient critiqué publiquement l'administration de Donald Trump.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.08.2025, 14:08

Dans une lettre ouverte au Congrès envoyée lundi, 20 ans après le passage dévastateur de l'ouragan Katrina, près de 200 employés, actuels ou anciens, ont notamment dénoncé «la réduction des capacités de la Fema à effectuer ses missions» auprès des populations affectées, avec le gel décidé par la ministre de tutelle, Kristi Noem, sur les principales dépenses de l'agence.

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises vouloir supprimer la Fema, disant préférer voir les Etats américains «s'occuper de leurs propres problèmes».

Mercredi matin, 191 personnes avaient signé cette lettre ouverte, mais seule une trentaine d'elles avait accepté de laisser leur nom figurer.

«Déçue mais pas surprise»

«Environ 30» employés ont été suspendus, affirmait le New York Times mardi soir. Selon le Washington Post, plusieurs employés ont reçu des courriels les informant de leur placement immédiat en congé administratif, «tout en continuant à être payé et à recevoir les avantages».

Virginia Case, employée de la Fema, a raconté à CNN avoir reçu un email l'informant de la nouvelle. «Je suis déçue mais pas surprise», a-t-elle confié. «Je suis également fière de ceux qui ont pris position, sans se soucier des conséquences pour nos emplois. Le public mérite de savoir ce qu'il se passe car si cela continue, des vies et des communautés vont en souffrir», a averti Mme Case.

Ce courrier, intitulé «Déclaration de Katrina», a été envoyé 20 ans après l'ouragan qui a dévasté le sud des Etats-Unis, en particulier la Louisiane, en août 2005 et fait plus de 1800 morts.

Vive polémique

La réponse immédiate des autorités fédérales avait provoqué une vive polémique, notamment en raison d'une communication confuse et des retards pris dans la fourniture d'aide aux populations déplacées par les inondations. L'année suivante, le Congrès avait adopté une loi, baptisée «PKEMRA», pour améliorer la gestion des catastrophes naturelles.

Les signataires espèrent que leur lettre «arrive à temps pour prévenir non seulement une autre catastrophe nationale comme l'ouragan Katrina, mais aussi la dissolution effective de la Fema elle-même et l'abandon de populations américaines qu'un tel événement représenterait».

Ils soulignent en outre qu'un tiers des effectifs de la Fema ont quitté l'agence cette année, en raison notamment des coupes budgétaires ordonnées sous l'égide de la commission Doge d'Elon Musk.

