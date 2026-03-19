Trois Français arrêtés à Dubaï «bénéficient de la protection consulaire», a assuré jeudi la porte-parole du gouvernement français, confirmant indirectement l'arrestation de plusieurs ressortissants mais sans donner aucun détail.

Guerre au Moyen-Orient: plusieurs Français arrêtés à Dubaï, suspectés d'avoir filmé des attaques iraniennes pic.twitter.com/y607ZErBnU — BFM (@BFMTV) March 19, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

Selon plusieurs médias, dont franceinfo, trois Français «accusés d'avoir menacé la sécurité nationale» des Émirats arabes unis en filmant les attaques iraniennes sur le territoire, ont été placés en garde à vue, avec une soixantaine d'autres personnes.

«Ils bénéficient de la protection consulaire, le Quai d'Orsay (ministère des Affaires étrangères) est en lien avec eux, avec leurs avocats et donc nous suivons la situation avec la plus grande attention», a affirmé Maud Bregeon sur BFMTV-RMC.

«Je n'ai pas de détails et de précisions, en revanche, à vous apporter sur le dossier», a-t-elle ajouté. «Plusieurs cas de Français sont suivis par le Consulat général de France à Dubaï», a confirmé à l'AFP une source diplomatique, assurant également que «ces Français bénéficient de la protection consulaire».