Voilà comment deux frères ont escroqué Ikea – et le paient cher

Les tricheries à la caisse libre-service sont le pain quotidien des grands magasins. C'est pourquoi Ikea a trouvé les moyens de le détecter. Deux frères voulaient resquiller 800 francs et en paient maintenant vingt fois plus.

La fraude à la caisse libre-service peut coûter cher: une nouvelle ordonnance pénale et un cas antérieur montrent que l'astuce de l'étiquette n'est pas un délit mineur. imago images/Andreas Haas

Stefan Michel Stefan Michel

Il y a deux ans, un jeune homme de 21 ans et son frère de quatre ans son aîné ont voulu faire une «trop» bonne affaire chez Ikea à Dietlikon. En recouvrant les codes-barres des articles choisis par des étiquettes de produits beaucoup moins chers, ils ont scanné pour plus de 800 francs de marchandises. Mais le prix affiché au final à la caisse n'était que de 16 francs! L'astuce de l'étiquette est déjà plus ancienne que la caisse libre-service, mais elle y a pris un nouvel essor.

Toutefois, le géant de l'ameublement connu pour ses prix défiant toute concurrence a eu vent de l'affaire, a contrôlé les deux frères, a découvert la supercherie et les a dénoncés, comme le rapporte le «Tages-Anzeiger». Entre-temps, ils ont reçu leur amende.

Facture finale: plus de 16'000 francs !

La quittance par ordonnance pénale a suivi et elle est lourde de conséquences. Tous deux ont été condamnés définitivement pour utilisation frauduleuse d'un système de traitement des données.

Le frère aîné est particulièrement touché: l'homme de 25 ans était déjà en liberté conditionnelle. Une précédente peine pécuniaire de «150 jours-amende à 50 francs chacun, soit un total de 7500 francs», est désormais exécutée. Pour l'astuce de l'étiquette à la caisse Ikea s'ajoutent «30 jours-amende à 50 francs» ainsi que «800 francs» de frais de procédure. Total: 9800 francs.

Le frère cadet ne s'en tire pas non plus à bon compte. Sa peine est aggravée par le fait qu'il conduisait avec un permis de conduire à l'essai périmé. Sa peine: «50 jours-amende à 120 francs» plus «800 francs» de frais de procédure - soit 6800 francs. Ensemble, cela donne une facture finale salée de 16 600 francs pour les deux frères... pour une tentative d'escroquerie ratée et l'économie espérée de 800 francs.

On le la fait plus à Ikea...

Ce cas n'est pas isolé. Des clients tentent régulièrement de s'en sortir avec des astuces similaires - et échouent. Ainsi, il y a deux ans, un homme de 45 ans a voulu acheter quatre matelas à 89 francs moins chers. Au lieu des 356 francs habituels, il n'a payé que 32 francs après avoir utilisé le code-barres d'un coussin de jardin dont le prix était de 8 francs.

Mais lui aussi s'est fait prendre. Sa sanction: une peine pécuniaire avec sursis de «40 jours-amende à 110 francs», soit 4400 francs, plus «900 francs» d'amende et «800 francs» de frais de procédure.

Ces cas le montrent: celui qui triche chez le géant du meuble risque bien plus qu'un mauvais achat - à savoir une facture qui fait vraiment mal. Ce que l'on ignore, et c'est sans doute voulu, c'est comment procède Ikea pour confondre les fraudeurs à la caisse du self-checkout.