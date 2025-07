Il isole ses enfants par peur du Covid: la police les retrouve dans un état déplorable

Les carabiniers les ont découvert dans une maison en forêt. Selon les médias, les frères âgés de 6 et 9 ans pouvaient à peine parler et portaient encore des couches.

Les parents néerlandais des garçons auraient vécu en République fédérale d'Allemagne avant de déménager en Italie. (image symbolique) Bild: dpa

Selon les médias, des policiers ont trouvé deux garçons négligés dans le village de Lauriano, dans le nord de l'Italie. Les frères âgés de 6 et 9 ans sont nés en Allemagne, comme l'écrit l'édition locale italienne du quotidien «Corriere della Sera». On ne sait pas où exactement. Les garçons pouvaient à peine parler et portaient des couches malgré leur âge. Le journal «Bild» en a également parlé vendredi.

Le père, un sculpteur de 54 ans, aurait isolé ses enfants dans une ferme de la forêt piémontaise, à une trentaine de kilomètres de Turin, par crainte d'une maladie de Covid. Selon le «Corriere della Sera», personne n'aurait remarqué les enfants dans le village. Selon l'agence de presse italienne Ansa, les enfants n'ont pas de nom enregistré et n'ont jamais été scolarisés. Ils auraient vécu dans des conditions d'hygiène précaires.

Le «Corriere della Sera» indique que les enfants ont été trouvés un peu par hasard: lors d'une évacuation après une inondation en avril, les carabiniers italiens ont fouillé la ferme. Ce n'est que maintenant que l'affaire fait grand bruit en Italie.

Pris en charge par les services sociaux

Les parents néerlandais auraient vécu en Allemagne avant de s'installer en Italie. Selon les médias, le père était «obsédé» par le Covid, il ne voulait pas faire vacciner ses enfants ni leur faire porter des masques.

Selon ces informations, le tribunal pour enfants a déclaré les parents incapables de s'occuper des enfants. Comme l'écrit le «Corriere della Sera», les frères et sœurs ont été pris en charge par les services sociaux et vivent désormais dans une institution protégée. En outre, le parquet des mineurs aurait entamé une procédure d'adoption.