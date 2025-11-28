  1. Clients Privés
Des «pamplemousses» de glace! Des grêlons géants ravagent l'Australie

Valérie Passello

28.11.2025

Plusieurs régions d'Australie ont été durement frappées par la grêle à plusieurs reprises cette semaine. Selon l'agence météorologique nationale, certains grêlons atteignaient la taille d'un pamplemousse. 

Rédaction blue News

28.11.2025, 10:37

28.11.2025, 11:05

Plusieurs violentes tempêtes de grêle ont frappé l'Australie cette semaine. Mardi, l'État australien du Queensland a été durement touché: plus de 95'000 foyers ont été privés d'électricité, alors que toute la côte est du pays était balayée par la tempête.

Des grêlons atteignant jusqu'à 14 cm (5,5 pouces) de diamètre ont été signalés pendant la nuit dans la ville de Brisbane, a indiqué le Bureau national de météorologie. La grêle a causé de nombreux dégâts, endommageant des voitures, des panneaux solaires et des toits. Dans les environs de Sydney, certaines lignes ferroviaires ont été immobilisées.

Selon le «Guardian», des grêlons de 6 à 8 cm sont également tombés à Tamrookum, Coombabah et Mount Tamborine. Des grêlons atteignant 9 cm de diamètre ont également frappé la Gold Coast.

La carte radar météo montre les intempéries au nord de Brisbane.
La carte radar météo montre les intempéries au nord de Brisbane.
Capture d'écran météo radar

Les intempéries se sont accompagnées de forts vents, atteignant 100km/h, ce qui n'a fait que renforcer les dégâts matériels. Un homme est décédé, victime de la chute d'un arbre.

Un météorologue de l'agence nationale a déclaré à «abc.net News» que la grêle géante était apparue 10 fois dans ses alertes de violents orages depuis juillet, ce qui était «inhabituellement actif», sans toutefois pouvoir affirmer que ces épisodes étaient liés au changement climatiques et allaient s'intensifier à l'avenir.

Ailleurs dans le Queensland, une vague de chaleur a fait grimper les températures au-dessus de 40 °C. 

