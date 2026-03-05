  1. Clients Privés
Employés «fortement choqués» Des hommes armés braquent une usine jurassienne et mettent le feu

Valérie Passello

5.3.2026

Ce jeudi vers 9h, la police cantonale jurassienne a été avisée d'un brigandage dans une usine à Courchavon. Les auteurs sont en fuite et les autorités lancent un appel à témoins.

Valérie Passello

05.03.2026, 11:31

05.03.2026, 11:46

«Des hommes armés ont braqué une entreprise de Courchavon. Ils n'ont apparemment pas emporté de butin, mais ont incendié deux véhicules accolés au bâtiment. Un départ de feu dans l’entreprise a été constaté», indique la police cantonale jurassienne dans un communiqué.

Personne n'a été blessé mais des employés ont été «fortement choqués» et pris en charge par le service ambulancier et le Care Team, ajoutent les autorités.

Après avoir commis leur forfait, les auteurs ont pris la fuite et n'ont, pour l'instant, pas été interpellés.

Important dispositif

Un important dispositif de recherche a été mis en place, en collaboration entre la police cantonale, la police municipale de Porrentruy, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), la police militaire, ainsi que la police et la gendarmerie françaises.

Une enquête a été ouverte par le Ministère public et un appel à témoins a été lancé: toute personne ayant constaté un comportement suspect dans cette zone ou disposant d'informations est priée de prendre contact avec la police cantonale au 032 420.65.65.

