Des inconnus ont brisé la vitre d'une bijouterie à Brigue (VS) à coups de marteau dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils ont ensuite pris la fuite sans avoir emporté de butin. Un dispositif de recherche a immédiatement été mis en place.

La police valaisanne recherche des individus qui ont brisé la vitre d'une bijouterie à Brigue dans la nuit de mercredi à jeudi (photo d'illustration). ATS

Cette tentative de vol a eu lieu vers 02h00, indique la police cantonale dans un communiqué. Le Ministère public du Haut-Valais a ouvert une instruction.

Mercredi, en début d'après-midi, un autre brigandage s'était produit à Sion. Un individu muni d'une arme de poing avait tenté de se faire remettre des valeurs dans une bijouterie du centre-ville. Devant le refus du responsable et du personnel, il a pris la fuite sans butin lui non plus. Personne n’a été blessé.

zd, ats