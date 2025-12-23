Des inconnus emballent un radar mobile de la police schaffhousoise

Des inconnus ont emballé à la façon d'un cadeau de Noël un radar mobile de la police schaffhousoise à Schleitheim. Les plaisantins doivent s’attendre à des conséquences juridiques.

Des inconnus ont emballé à la façon d'un cadeau de Noël un radar mobile de la police schaffhousoise à Schleitheim (photo prétexte, archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le système radar mobile au bord de la route a ainsi été mis temporairement hors service, indique mardi la police cantonale de Schaffhouse. Les responsables n'ont pas encore été identifiés.

Si l'idée peut paraître drôle, couvrir ou manipuler les systèmes radar est passible de sanctions légales, poursuit le communiqué. Ces radars constituent un instrument important pour la sécurité routière, aident à calmer le comportement de conduite et à désamorcer les situations dangereuses.