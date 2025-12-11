Refuge Stüdl vandalisé : les gardiens horrifiés par l’ampleur des dégâts

Des inconnus ont une nouvelle fois ravagé la salle d’hiver du refuge Stüdl, perché à 2 802 mètres sur les pentes du Grossglockner. Les gardiens, tout comme le Club alpin, se disent sidérés par cet acte de destruction délibérée.

Des fenêtres ont également été brisées dans le refuge Stüdl. Screenshot Instagram

Les gardiens, Veronika et Matteo Bachmann, tout comme le Club alpin, se disent horrifiés par cette destruction et par les coûts importants qu’elle engendre.

«Notre local d’hiver a de nouveau été détruit volontairement», écrivent sur Instagram les gardiens du refuge, Veronika et Matteo Bachmann. Le couple veille sur le Stüdl, perché à 2 802 mètres d’altitude sur les flancs du Grossglockner, le plus haut sommet d’Autriche.

Les fenêtres auraient été brisées, la porte forcée, l’électronique mise hors d’usage et de grandes quantités d’ordures abandonnées sur place. Les Bachmann ont diffusé plusieurs photos qui donnent la mesure du saccage. Ce local, normalement destiné à offrir un abri d’urgence aux alpinistes de passage, a été entièrement mis à mal.

«Chaque dégradation entraîne des coûts considérables, qui doivent être couverts par les cotisations des membres et par les dons», rappelle le Club alpin. «Cet argent manque ensuite pour rénover les refuges, entretenir les sentiers ou maintenir les services destinés à tous les amoureux de la montagne», ajoutent les gardiens.

«Qu’est-ce qui ne tourne pas rond chez ces gens?»

Les images du saccage ont déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Rage et incompréhension dominent les réactions. «Il n’y a plus que des crétins en montagne», lâche un utilisateur. Un autre s’emporte: «Qu’est-ce qui ne tourne pas rond chez ces gens? Dehors, et vite, si vous n’avez aucun respect pour la nature et les refuges!» Un troisième, abasourdi, s’interroge: «Dans quel état d’amertume faut-il être pour avoir encore l’envie de faire ça?»

Le Club alpin de Munich & Oberland se dit lui aussi consterné par l’incident. Dans une prise de position, l’association rappelle que «depuis l’hiver 2020-2021, l’espace hivernal n’est accessible qu’en tant qu’abri d’urgence. Une explosion provoquée par un feu ouvert avait alors endommagé la toiture». Les locaux d’hiver sont en principe mis à disposition des alpinistes lorsque les refuges de montagne sont fermés.

L’association poursuit: «Les locaux d’hiver sont des refuges précieux, un maillon essentiel de notre infrastructure alpine. Leur entretien exige du temps, des moyens et un engagement constant: chaque dégradation entraîne des coûts supplémentaires considérables.»

