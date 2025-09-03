  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cour zougoise Des Indonésiens réclament des indemnités à Holcim

ATS

3.9.2025 - 11:16

La justice zougoise se penche sur la recevabilité d'une plainte civile d'habitants de l'île indonésienne de Pari contre le groupe cimentier suisse Holcim. Ces derniers réclament des indemnités en raison de la montée des eaux provoquée par le réchauffement climatique.

Selon l'avocate (à gauche) des quatre plaignants (à droite), le traitement de la plainte de ses clients par la Cour civile zougoise de première instance ne constituerait qu'une "simple routine".
Selon l'avocate (à gauche) des quatre plaignants (à droite), le traitement de la plainte de ses clients par la Cour civile zougoise de première instance ne constituerait qu'une "simple routine".
ATS

Keystone-SDA

03.09.2025, 11:16

03.09.2025, 11:27

Les droits de la personnalité des quatre plaignants sont violés par les conséquences des émissions de CO2 de l'entreprise zougois active dans le monde entier, a estimé leur avocate mercredi matin devant la la Cour zougoise de première instance. Une réduction de ces émissions permettrait de sauver leur île qui risque d'être submergée.

De plus, l'argent manque pour prendre des mesures protégeant l'île davantage, a invoqué une plaignante. Des indemnités payées par Holcim pourraient y contribuer. Selon l'avocate, le traitement de cette plainte constitue «une simple routine» pour une cour civile.

Holcim conteste la recevabilité de la plainte par un tribunal zougois. L'avocate du groupe a qualifié celle-ci de «mis en scène artificielle» et de «campagne coordonnée».

Les plus lus

Les folles rumeurs sur la santé de Trump persistent malgré les démentis
Découverte stupéfiante dans le canton de Berne
Une facture des clients d’un restaurant italien enflamme les réseaux sociaux
Voici les montants empochés par les joueurs suisses à l’US Open
Défilé militaire géant : Xi, Kim et Poutine défient l'Occident, Trump s’emporte !
Parade militaire monstre en Chine : Maurer s’exhibe avec Poutine et Kim