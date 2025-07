Le bilan des inondations éclair au Texas, dans le sud des Etats-Unis, a été relevé à 50 morts par les autorités samedi soir, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver plusieurs dizaines d'enfants disparus.

epa12218667 Des personnes observent les dégâts le long de la rivière Guadalupe à Kerrville, au Texas, aux États-Unis, le 5 juillet 2025. Les équipes de recherche et de sauvetage continuent de travailler sans relâche après les crues soudaines de la rivière Guadalupe dans le comté de Kerr. EPA/DUSTIN SAFRANEK KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les violentes inondations provoquées par des pluies diluviennes survenues vendredi ont fait 43 morts dans le comté de Kerr, le plus touché, et un total de sept morts dans trois autres comtés, selon un décompte de l'AFP auprès des autorités locales.

«Nous avons retrouvé 43 personnes décédées dans le comté de Kerr. Parmi ces personnes décédées, nous avons 28 adultes et 15 enfants», a déclaré le shérif lors d'une conférence de presse, précisant qu'il y avait toujours 27 disparus. Il s'agit d'enfants qui participaient à un camp d'été pour filles dans la zone.

Ces inondations ont été provoquées la veille, jour de la fête nationale américaine, par des pluies diluviennes dans le centre du Texas, qui ont repris dans la nuit mais avec une moindre intensité.

«Nous avons retrouvé jusqu'à présent 27 personnes décédées», a déclaré le shérif du comté de Kerr, Larry Lethia, lors d'une conférence de presse, précisant qu'il s'agissait de 18 adultes et de neuf mineurs.

Environ 860 personnes ont été évacuées, dont huit souffrant de blessures, a-t-il ajouté. Deux d'entre elles, âgées de 9 et 8 ans, font partie des victimes, rapportent les médias locaux, citant leurs familles.

Huit mètres en 45 minutes

Selon les autorités, le niveau du fleuve Guadalupe est monté d'environ huit mètres en 45 minutes, au cours desquelles il est tombé «près de 300 millimètres/heure» de pluie, soit un tiers des précipitations annuelles moyennes du comté.

«Il est tombé en un jour ce qu'il tombe habituellement en une année», a déclaré à l'AFP Gerardo Martinez, 61 ans, un restaurateur dont l'établissement est situé près d'un point de vue sur le fleuve. «L'eau a atteint le sommet des arbres», a-t-il raconté, évoquant «des voitures et des maisons entières emportées» par les flots.

Nombreux sauvetages en cours

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé vendredi soir avoir «signé une déclaration de catastrophe pour s'assurer que les responsables locaux aient tous les moyens pour continuer à faire face aux inondations».

«Le Texas fera tout pour garantir que chaque personne portée disparue soit retrouvée», a-t-il écrit sur son compte X.

Environ 500 secouristes et 14 hélicoptères ont été déployés, tandis que la Garde nationale du Texas et les garde-côtes ont envoyé des renforts. «Plus de 300 millimètres de pluie sont tombés dans la nuit», ont annoncé les services météorologiques, faisant état de crues de plusieurs cours d'eau dans la région.

«De nombreuses opérations de sauvetage sont en cours», précisent-ils recommandant à la population des environs de se rendre «vers des zones en hauteur». Mi-juin, au moins dix personnes avaient péri en raison d'inondations à San Antonio à la suite de pluies diluviennes.

Les crues soudaines, provoquées par des pluies torrentielles que le sol asséché ne peut pas absorber, ne sont pas rares. Mais selon la communauté scientifique, le changement climatique provoqué par l'activité humaine ont rendu plus fréquents et plus intenses les événements météorologiques comme les crues, les sécheresses et les canicules.