Deux espèces d'insectes jusqu'ici plutôt discrètes ont causé cet été des dégâts importants aux arbres forestiers en Suisse. Le service Protection de la forêt suisse de l'institut WSL prie le public de signaler toute observation supplémentaire.

Des mélèzes infestés par l’hibernie orangée. ATS

Dans la vallée de Saas et dans la vallée de Conches (VS), les forestiers ont observé depuis début juin un jaunissement et une perte des aiguilles des mélèzes. Certains arbres ont été complètement défoliés, a indiqué mercredi l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) dans un communiqué.

Ces symptômes sont causés par les chenilles d'un papillon indigène, l’hibernie orangée (Agriopis aurantiaria), qui s'attaque également à d'autres essences. Jusqu'à présent, des proliférations massives de cette espèce n'avaient été observées que rarement.

«Les conditions climatiques récentes ont manifestement favorisé une forte croissance de la population et conduit à ces dégâts marquants», écrit le service Protection de la forêt suisse (WSS) du WSL dans son bulletin. Entre-temps, les arbres touchés ont réagi en produisant un second débourrement.

Signaler les cas suspects

À peu près à la même période, le WSS a reçu des signalements de dégâts dans l'Arc jurassien romand. À plusieurs endroits, des pins sylvestres et des pins noirs présentaient une décoloration notable des aiguilles.

La responsable est la cicadelle des pins (Haematoloma dorsata), reconnaissable à ses traces de succion annulaires sur les aiguilles. «Originaire des régions plus méridionales de l'Europe, cette espèce a étendu son aire de répartition vers le nord au cours des dernières décennies», écrit Protection de la forêt suisse.

Des cas isolés de cette espèce sont signalés en Suisse depuis plusieurs années, mais jusqu'à présent, aucun dégât grave aux aiguilles n'avait été constaté dans notre pays.

Le WSS souhaite recenser l'étendue des dégâts causés par ces deux espèces dans toute la Suisse. Il demande donc de signaler tout cas suspect à l'aide du formulaire prévu à cet effet.