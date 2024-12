Une course de nuit sur la Sihltalstrasse se termine par un accident pour trois jeunes. Les passagers ont filmé la course risquée et sont maintenant condamnés pour cela.

Les trois occupants n'ont été que légèrement blessés dans l'accident. Kapo ZH

Une course nocturne sur la Sihltalstrasse de Langnau ZH en direction de Sihlbrugg ZH s'est soldée par un accident pour trois jeunes en janvier 2023. Le conducteur de 20 ans a dépassé la vitesse autorisée d'environ 70 km/h et a atteint près de 150 km/h, comme l'écrit le «Zürichsee-Zeitung».

Dans la voiture se trouvaient une jeune femme de 19 ans et un jeune homme de 21 ans qui ont filmé la course avec leur téléphone portable au lieu de freiner le conducteur. Le ministère public de la vallée de la Limmat/Albis a constaté que les passagers, en filmant, encourageaient la conduite à risque et encourageaient même le conducteur à faire de la vitesse.

Les trois occupants arrêtés

Dans un virage à droite, où le conducteur a à peine freiné, la voiture est sortie de la route à environ 126 km/h et a percuté la glissière de sécurité centrale. La vitesse autorisée à cet endroit est de 60 km/h. Heureusement, les occupants n'ont subi que des blessures légères, bien que le véhicule ait été fortement endommagé.

Après l'accident, les trois occupants ont été arrêtés. Le conducteur fait l'objet d'une enquête pénale pour délit de chauffard.

Les passagers ont reçu une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs, qu'ils ne devront payer que s'ils commettent une nouvelle infraction dans les deux ans à venir. S'y ajoute une amende de 500 francs.