Le gouvernement indien a récemment ciblé des journalistes de premier plan avec le logiciel espion Pegasus, affirment jeudi Amnesty International et le Washington Post.

Le gouvernement indien avait été accusé en 2021 de recourir à Pegasus, pour surveiller des opposants politiques, des militants et des journalistes. Il avait nié ces accusations. (image d'illustration) KEYSTONE

«De plus en plus, les journalistes en Inde sont confrontés à la menace d'une surveillance illégale, simplement parce qu'ils font leur travail, ainsi qu'à d'autres outils de répression, comme l'emprisonnement en vertu de lois draconiennes, les campagnes de diffamation, le harcèlement et l'intimidation», indique Amnesty International.

Son enquête conjointe avec le Washington Post évoque les cas des journalistes Siddharth Varadarajan (The Wire) et Anand Mangnale (The Organized Crime and Corruption Reporting Project), dont l'analyse de leur IPhone a révélé des traces de la présence de Pegasus. L'attaque remonte à octobre 2023 pour Siddharth Varadarajan, déjà ciblé par le logiciel espion en 2018, selon l'ONG.

«Attaquants parrainés par l'Etat»

Les médias indiens ont rapporté en novembre que les services de cybersécurité du pays menaient une enquête sur des accusations d'écoutes téléphoniques émises par des politiciens de l'opposition, qui ont reçu un message d'alerte d'Apple au sujet d'«attaquants parrainés par l'Etat».

En 2021, 17 médias internationaux avaient révélé que le logiciel Pegasus, conçu par la société israélienne NSO, avait été utilisé pour espionner les téléphones de centaines de politiciens, de journalistes, de militants des droits fondamentaux ou de chefs d'entreprise à travers le monde.

